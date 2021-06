La bêta 4 d’iOS 14.7 et d’iPadOS 14.7 commence à être déployée aujourd’hui auprès des bêta-testeurs publics

Apple travaille sur iOS 15 avec Facetime et Maps révisés, mais ce n’est pas encore prêt pour les tests publics. Aujourd’hui, il a commencé à déployer iOS 14.7 et iPadOS Beta 4 pour les bêta-testeurs publics, qui pourraient être les dernières versions bêta publiques de l’OS14 avant que la société ne déplace l’objectif des tests bêta vers la version 15. Bêtas publiques ou non, Apple continuera à mettre à jour iOS 14

Cette nouvelle version n’est pas particulièrement excitante, elle restaure simplement les messages de service de batterie qui avaient disparu de certaines unités iPhone 11. Si vous avez ce message, vous devez toujours réparer votre téléphone – iOS 14.7 ne le réparera pas.

C’est du moins l’ampleur des changements selon le changelog officiel. Attendez-vous à voir une version candidate pour cette version d’iOS dans quelques semaines.

Notez que macOS Big Sur 11.5 beta 4, watchOS 7.6 beta for et tvOS 14.6 – vous l’aurez deviné – beta 4 sont également publiés aujourd’hui. Journal des modifications de Big Sur, les tvOS un et le watchOS un à peine plus excitant.

