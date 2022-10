La bergère du Yorkshire, Amanda Owen, parle du moment de son mariage qui a laissé son mari Clive “faire rage” avec elle

LA bergère du Yorkshire Amanda Owen a parlé d’un moment de son mariage qui a laissé l’ex-mari Clive “déchaîné”.

Amanda, 48 ans, a annoncé en juin qu’elle et Clive s’étaient séparés après 22 ans ensemble.

Elle et Clive ont tenté de garder la vie aussi stable que possible pour leurs neuf enfants, Nancy, six ans, Clemmie, sept ans, Annas, neuf ans, Sidney, 10 ans, Violet, 12 ans, Edith, 14 ans, Miles, 16 ans, Reuben, 18 ans et Raven. , 21.

Mais Amanda s’est maintenant souvenue d’un moment de leur mariage au cours duquel Clive a demandé: “Pourquoi ne pouvez-vous pas simplement être normal?”

Écrivant dans son livre, Celebrating The Seasons, elle a raconté comment, en 2019, elle avait décidé de courir une course pour la première fois.

Mais craignant d’échouer devant les spectateurs, Amanda a décidé de courir le parcours la nuit précédente.

Amanda a révélé comment elle avait vu Clive debout sur un tas de rochers au milieu d’une rivière alors qu’elle s’en approchait, après s’être inquiété du temps qu’elle prenait.

Malheureusement pour Clive, il a fini par perdre l’équilibre et tomber, et Amanda a déclaré: “Dire qu’il faisait rage était un euphémisme.”

Clive a crié plus tard: “Pourquoi ne peux-tu pas être tout simplement normal?”

Amanda a récemment avoué que le crachat de Clive avait été difficile – en particulier avec les caméras de leur émission sur Channel 5, Our Yorkshire Farm.





S’adressant à l’émission lorraine d’ITV, l’agriculteur a déclaré à la présentatrice Christine Lampard: «C’est vraiment difficile et c’est un aspect vraiment difficile à faire passer.

“Mais quand tu fais la réalité [TV] ça doit être juste ça. Cela signifie qu’il couvre les hauts et les bas et cela peut être à n’importe quel niveau.