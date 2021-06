La bergère du Yorkshire Amanda Owen félicitée par les fans pour avoir sauvé la vie d’un bébé chouette malade

BERGER Amanda Owen a été félicitée par les fans pour avoir sauvé la vie d’un bébé hibou malade.

La star de 40 ans de Our Yorkshire Farm a partagé une vidéo d’elle-même en train de soigner le pauvre oiseau, avec l’aide de ses enfants.

Amanda vit dans une ferme animée avec son mari Clive et leurs neuf enfants et documente leur vie quotidienne dans l’émission populaire Channel 5.

Mais aujourd’hui, elle s’est rendue sur Instagram pour révéler comment elle a aidé la chouette « déshydratée » à récupérer, sur les conseils d’un vétérinaire.

Dans une courte vidéo, la bergère fait envelopper la chouette dans une couverture et la tend à sa fille pour qu’elle puisse la tenir pendant que le médicament est administré.

Amanda a ensuite dit à ses enfants : « Nous avons trouvé une chouette… ce que nous allons faire, c’est lui donner une solution de glucose et nous assurer qu’elle va bien et qu’elle se réhydrate… elle contient 3 ml en minuscules gouttes. »

Les fans ont immédiatement félicité sa rapidité d’esprit pour sauver la vie du petit oiseau avec l’un d’eux en disant: « Bravo, sa propre famille! »

Tandis que celui-ci disait : « C’est incroyable ! Bravo Amanda. »

Pendant ce temps, la semaine dernière, Amanda a révélé que Revenseat Farm était devenu un haut lieu touristique pour les fans de Our Yorkshire Farm.

Les voisins de la famille, Patricia et Ronald Tyler, l’ont confirmé, affirmant que les adeptes de l’émission visitent souvent la désormais célèbre ferme.

Le couple vit dans leur maison voisine des Owen depuis plus de deux décennies, voyant la famille s’agrandir de première main.

Ils décrivent les Owen comme des « voisins fantastiques », toujours disponibles s’ils ont besoin d’aide en raison de leur emplacement éloigné.

Cependant, Patricia et Ronald, qui ont déménagé dans la région depuis Londres, ont dit Yorkshire en direct qu’ils ont remarqué qu’il devenait de plus en plus populaire.

Le nombre de touristes a augmenté rapidement depuis la première série documentaire sur la famille Owen diffusée en 2018.

Le couple a déclaré que de plus en plus de personnes se rendaient dans la région de Swaledale dans l’espoir d’apercevoir la star et les magnifiques environs.

« Amanda a une énorme base de fans », a révélé le voisin. « Nous avons des gens qui descendent et si elle est fermée, ils rentreront chez eux et reviendront le lendemain. »

Patricia a poursuivi la renommée d’Amanda dans toute la région et au-delà: « Je pense que les gens veulent juste la voir. »

Amanda a également confirmé sa popularité lorsqu’elle a posté une photo de sa baignade dans une rivière locale sur son Twitter.

Immédiatement après avoir posté à ses 168 600 fans, ils ont afflué vers les commentaires pour lui demander où se trouvait l’emplacement.

S’interrogeant sur l’emplacement pittoresque, l’un d’eux a écrit: « Puis-je connaître l’emplacement de cet endroit s’il vous plaît. C’est maintenant sur ma liste de choses à visiter cet été. »

Our Yorkshire Farm est diffusé sur Channel 5.