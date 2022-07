La bergère du Yorkshire Amanda Owen boit à 10h et a l’air très différente ce matin après sa séparation de Clive

YORKSHIRE Shepherdess Amanda Owen a coulé des pintes à 10h aujourd’hui alors qu’elle animait un segment sur This Morning.

La star de 47 ans a abandonné ses bottes et ses jeans pour se glisser dans une tenue plus glamour pour son apparition à la télévision.

Elle portait un haut court à fleurs et une jupe assortie avec une veste de motard crème et a associé le look à des boucles d’oreilles pendantes en or.

La maman de neuf enfants est apparue dans l’émission de midi en direct de The Great Yorkshire Show avec l’animateur de Countryfile, Matt Baker.

Amanda – qui s’est récemment séparée de son mari Clive – a déclaré aux téléspectateurs peu après 10 heures du matin alors qu’elle avalait sa bière: “Nous sommes des agriculteurs, donc c’est après l’heure du déjeuner pour nous.”

Amanda est devenue célèbre en 2018 lors de la première de Our Yorkshire Farm.

L’émission de Channel 5 suit sa vie dans une ferme ovine isolée avec ses neuf enfants, qu’elle partage avec son ex-mari Clive.

Le couple a d’abord déclenché des rumeurs de rupture de mariage en octobre de l’année dernière.

Des amis de la famille ont confirmé au Sun qu’ils essayaient de sauver leur mariage, mais qu’Amanda passait des nuits loin de la ferme familiale.

“Clive et moi sommes tristes de confirmer que nous avons pris la décision difficile de nous séparer”, a déclaré Amanda dans un communiqué sur Instagram.

“Cela n’a pas été facile, mais nous pensons tous les deux que c’est le bon choix pour l’avenir de notre famille.”

Elle a poursuivi: “Bien que nous ne soyons plus en couple, nous continuons à travailler à la ferme et à coparentalité ensemble, avec notre priorité numéro un le bonheur et le bien-être de nos enfants.

“Nous tenons à remercier tout le monde pour leur soutien et voudrions que les médias respectent notre vie privée pendant que nous traversons cette période difficile.”