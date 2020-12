La Banque européenne pour la reconstruction et le développement a déclaré le 14 décembre que la banque était devenue signataire des principes de financement durable de l’économie bleue, qui sont l’étalon-or pour investir dans l’économie des océans.

La BERD a rejoint les Principes de financement de l’économie bleue durable lors d’une cérémonie en ligne avec le vice-président de la BERD, Politique et partenariats Pierre Heilbronn et Vice-président de la BERD, Risque et conformité Anne-Marie Straathof et Responsable des écosystèmes de l’Initiative de financement du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUEP) Jessica Smith.

Lancés en 2018, ces principes constituent le premier cadre directeur mondial permettant aux banques, aux assureurs et aux investisseurs de financer une économie bleue durable, a déclaré la BERD, ajoutant qu’ils favorisaient la mise en œuvre de l’objectif de développement durable 14 des Nations Unies (Vie sous l’eau), et établissent des normes spécifiques aux océans, permettant au secteur financier d’intégrer la durabilité des secteurs océaniques.

Les principes sont hébergés par l’UNEP FI, ​​un partenariat entre le PNUE et le secteur financier mondial pour mobiliser le financement du secteur privé pour le développement durable. Ils ont été développés par la Commission européenne, le WWF, le World Resources Institute (WRI) et la Banque européenne d’investissement (BEI).

«Le plus grand écosystème sur terre, l’océan est le poumon de la planète, fournissant l’oxygène pour chaque seconde respiration que nous prenons. Il fournit la principale source de nourriture à près de la moitié de la population mondiale et abrite environ 80% de la biodiversité de la planète. Les principales industries telles que la navigation, la pêche, l’aquaculture et le tourisme côtier dépendent de la santé des océans », a déclaré la BERD.

Avec une valeur économique annuelle estimée à 2,5 billions de dollars, soit l’équivalent de la septième puissance économique mondiale, l’économie bleue attire de plus en plus les investisseurs, les assureurs, les banques et les décideurs en tant que nouvelle source d’opportunités, de ressources et de prospérité. Cependant, sa croissance rapide et non durable peut entraîner des risques environnementaux et des pertes de capital naturel, érodant la base de ressources de l’océan et créant des risques réglementaires, commerciaux et physiques, a déclaré la banque, soulignant que la BERD, déjà à l’avant-garde du financement climatique, prévoit de augmenter la proportion de ses prêts en faveur de la durabilité environnementale à plus de 50% au cours des cinq prochaines années.

Le bilan de la Banque en matière de mise en œuvre des principes de financement durable de l’économie bleue comprend, notamment, des travaux sur le Partenariat environnemental de la dimension septentrionale (NDEP), qui promeut l’assainissement de l’environnement dans la mer Baltique et la mer de Barents, avec un accent particulier sur le soutien du traitement des eaux usées pour améliorer la santé des l’environnement marin et lutter contre l’eutrophisation, a déclaré la BERD, notant qu’au cours des 20 dernières années, ce programme a soutenu 23 installations de traitement des eaux usées avec 182 millions d’euros de subventions pour une valeur totale de projet de 1,3 milliard d’euros, traitant deux millions de mètres cubes d’eau par jour – soit 1 000 piscines olympiques.

La BERD et l’Organisation maritime internationale (OMI) poursuivent également leur partenariat dans le cadre du programme GloBallast pour arrêter la propagation mondiale d’espèces envahissantes et d’agents pathogènes dans les ballasts des cargos internationaux et protéger la biodiversité marine.