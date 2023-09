La « belle » vie de Gwen Stefani et Blake Shelton en Oklahoma : « Maintenant, je comprends »

Gwen Stefani l’a retrouvée heureuse pour toujours.

Lors d’une récente interview avec le magazine People, Stefani a parlé de sa relation avec la superstar de la musique country Blake Shelton et de la façon dont elle est apparemment devenue ses parents. En repensant au début de sa relation avec Shelton, Stefani a expliqué qu’elle avait été surprise par tout cela.

« Je n’avais rien vu de tout cela venir avec Blake. C’était juste un grand vieux ‘Quoi ?' », a expliqué Stefani. « Quand j’ai rencontré Blake, c’est à ce moment-là que je me suis senti chez moi. Du genre : ‘Oh, c’est là que je suis censé être, avec ce type.’ C’est tellement vrai, et c’était tellement automatique. C’est un cadeau tellement incroyable de vivre un amour comme celui-là pour la première fois. … Il a changé ma vie. «

Les deux se sont mariés en juillet 2021 et ont une maison à Tishomingo, Oklahoma, où ils vivent à temps partiel avec les trois enfants de Stefani – Kingston, Zuma et Apollo – issus de son mariage avec Gavin Rossdale.

GWEN STEFANI MONTRE COMMENT LE MARIAGE DE BLAKE SHELTON « FONCTIONNE JUSTE » MALGRÉ DES INTÉRÊTS DIFFÉRENTS

Vivre en Oklahoma lui a rappelé son enfance, lorsqu’elle rentrait de l’école et voyait sa mère jardiner et son père couper des arbres dans leur jardin. À l’époque, elle pensait : « Je n’aurai jamais d’arbre chez moi. » Mais elle est devenue une « nerd des fleurs de jardin » autoproclamée.

« Aller en Oklahoma [and] Je viens juste de découvrir un monde que je ne connaissais pas – et je ne suis pas vraiment une personne sale, ni une personne qui aime les insectes ou une personne sexy – mais on s’en remet en quelque sorte », a-t-elle déclaré. « C’est tellement beau [in Oklahoma], et on a en quelque sorte l’impression d’entrer dans ce vortex. Je suppose que c’est juste la nature et que Dieu est là. »

Même si elle « aime les gens », Stefani est heureuse d’avoir un endroit où s’évader, affirmant que « c’est vraiment agréable de s’évader et de réfléchir ». Elle peut maintenant s’identifier à l’amour de Shelton pour les tracteurs, le jardinage et les travaux de jardinage.

Lorsqu’ils ont commencé à faire des allers-retours depuis l’Oklahoma, la chanteuse de « Just a Girl » a admis qu’elle était choquée que Shelton soit constamment debout et travaillait. Mais après y être restée un certain temps, elle s’est lancée dans l’action en plantant des tournesols, des zinnias et des dahlias.

« Quand nous arrivons en Oklahoma, nous travaillons constamment – ​​et c’est un type de travail différent », a-t-elle déclaré. « C’est probablement ce que ma mère faisait à l’époque, et maintenant je comprends ! »

Stefani a fait son grand retour dans « The Voice » pour la première de la saison 24, marquant la première fois qu’elle apparaît dans la série sans Shelton. Il a annoncé en octobre 2022 qu’il quitterait la série après la 23e saison.

« J’étais vraiment bizarre, du genre : ‘Qu’est-ce que ça va être sans Blake ?’ Mais nous nous amusons tellement », a déclaré Stefani. « En fin de compte, coacher ces humains qui sont si doués… J’adore ça. »

Le chanteur de « Don’t Speak » est rejoint par les anciens entraîneurs John Legend et Niall Horan et le nouveau membre de la distribution Reba McEntire, qui a remplacé Shelton en tant que représentant du pays dans la série.

« The Voice » est diffusé les lundis et mardis sur NBC.