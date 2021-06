La belle-soeur enceinte de Sushmita Sen, Charu Asopa, chante sur ‘Gila Gila’ d’Aitraaz, affiche un baby bump

La pandémie peut avoir retardé les plans mais ne les a pas annulés. Nous le disons parce qu’en 2020 et 2021, nous avons vu un bon nombre de couples de célébrités, dont certains se sont soit mariés pendant cette période, soit ont embrassé la parentalité.

D’Anushka Sharma, Kareena Kapoor Khan à Dia Mirza, toutes ces actrices de Bollywood ont embrassé la maternité au milieu de la pandémie. En fait, de nombreuses stars de l’industrie de la télévision ont également annoncé leur grossesse au milieu de la pandémie, notamment Kishwer Merchant, Aditi Malik, Anita Hassanandani et plus récemment la belle-soeur de Sushmita Sen, l’acteur Charu Asopa.

En parlant de Charu Asopa, la star de ‘Baalveer’ s’est mariée avec le frère de l’ancienne Miss Univers Susmita Sen Rajeev Sen en juin 2019 lors d’une cérémonie privée à Goa. Et récemment, l’actrice a révélé qu’elle attendait son premier enfant. Rajeev avait posté une photo avec sa femme, Charu Asopa Sen et avait écrit : « Le bonheur est en route #weare3 ».

Et une fervente utilisatrice des médias sociaux, Charu a également profité de son compte Instagram pour faire l’annonce de la manière la plus douce.

Récemment, après l’annonce, l’actrice a partagé le 5 juin une vidéo dans laquelle on la voit exhibant son petit ventre rond dans une robe coordonnée à pois jaunes. L’actrice a également été vue en train de groover sur la chanson Gila Gila Gila du film Aitraaz. Elle a sous-titré la vidéo : « La grossesse n’est pas une maladie, c’est la renaissance d’une femme. Profitez du temps mais en toute sécurité. » Plus tard, elle a même posté un selfie dans la même tenue et l’a légendé avec un emoji de tournesol.

Charu avait l’air impeccable alors qu’elle rayonnait de lueur de grossesse dans la vidéo et la photo. Regarde.

Se rappelant le jour où elle avait appris sa grossesse pour la première fois, Charu a déclaré à Hindustan Times : « Je me souviens que je tremblais dans la salle de bain et que je ne pouvais même pas sortir pendant 15 à 20 minutes. Ensuite, j’ai dit à Rajeev et il était également confus. et ne savions pas comment s’exprimer. Il était tard dans la nuit, nous ne savions pas si nous devions le dire à la famille ou attendre jusqu’au matin. Ensuite, nous avons appelé tout le monde par vidéo à 00h30, j’aurais aimé avoir enregistré leur expressions. Ils étaient tous si heureux.