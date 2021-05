La belle-soeur de Sushmita Sen, Charu Asopa Sen, annonce une grossesse et fait étalage de baby bump dans les dernières photos

L’acteur Charu Asopa Sen a annoncé vendredi 21 mai qu’elle attendait son premier enfant avec son mari Rajiv Sen, qui est le frère de Sushmita Sen. L’acteur s’est rendu sur Instagram pour annoncer la bonne nouvelle.

«RECONNAISSANT MERCI BÉNI», a écrit l’acteur de ‘Mere Angne Mei’ dans son message tout en partageant des photos où elle pouvait être vue tenant sa bosse de bébé dans une belle robe vert olive sur fond de verts naturels. L’éclat de la grossesse pouvait être vu sur le visage de Charu.

Les fans de l’acteur et diverses célébrités l’ont félicitée et lui ont souhaité. L’acteur de télévision Deepika Singh, Vahbiz Dorabjee, Parull Chaudhry, Rehaan Roy, Tanvi Thakker et bien d’autres ont laissé tomber une félicitations dans la section des commentaires.

La fille aînée de Sushmita Sen, Renee Sen, a également écrit un gentil message pour Charu. «Mamisa a hâte de chouchouter notre tout-petit», a-t-elle écrit avec un cœur et des emojis dans ses bras.

L’acteur a confirmé la nouvelle dans un vlog sur sa chaîne YouTube. Elle a décrit les émotions qu’elle traversait et a également demandé la bénédiction de tout le monde. En racontant son expérience, Charu a même les larmes aux yeux mais continue d’exprimer ce qu’elle ressentait.

Charu Asopa Sen et Rajeev Sen se sont fait atteler en juin 2019 à Goa. Le mariage du couple a connu une période difficile l’année dernière et les deux se sont séparés. Mais après avoir vécu séparément pendant trois mois, le couple s’est réconcilié et est resté fort depuis.

En s’adressant à TOI, Charu a déclaré: «Rajeev est rentré chez nous à Mumbai hier soir. Ce fut une surprise pour moi car je n’en avais aucune idée. Je suis revenu de mon tournage et je l’ai vu chez lui. J’étais en colère contre lui, mais tout ce que je pouvais ressentir, c’était de l’amour quand je le voyais. Il est rentré chez lui au bout de trois mois.

«Je lui ai fait signer une lettre dans laquelle il a écrit qu’il ne me quittera plus. Je l’ai gardé en sécurité avec moi », a ajouté l’acteur.