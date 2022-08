La belle-sœur de Sushmita Sen, Charu Asopa, appelle sa fille Ziana sa “meilleure amie” le jour de l’amitié

L’actrice de télévision populaire Charu Asopa a épousé le frère de Sushmita Sen, Rajeev Sen, en 2019 et le couple a accueilli leur petite fille Ziana Sen le 1er novembre 2021. Bien que la relation de Charu et Rajeev traverse des eaux troubles, le couple demanderait le divorce.

Au milieu d’une situation aussi difficile, Charu, qui a fait partie de séries à succès telles que Bade Achhe Lagte Hain et Agle Janam Mohe Bitiya Hi Kijo, a partagé d’adorables photos avec sa fille Ziana et a écrit une note sincère appelant sa fille sa “meilleure amie”. le jour de l’amitié, célébré le premier dimanche du mois d’août en Inde.

En plus des jolies photos avec Ziana, Charu a écrit : “Joyeuse journée de l’amitié mon amour. Je te promets que je serai toujours là pour toi. Souviens-toi toujours que je ne suis pas seulement ta mère mais ta meilleure amie, tu peux tout partager avec moi et tes secrets seront toujours en sécurité avec moi. Je préfère mourir mais je ne briserai jamais ta confiance.”.

“Une chose importante, je suis ta mère, mais cela ne veut pas dire que j’aurai toujours raison, donc en tant qu’ami, tu peux me corriger chaque fois que tu penses que j’ai tort. Je t’écouterai toujours. Je respecterai toujours tes opinions et tes perceptions. . Je crois que la communication est la seule clé du succès de toute relation. Je t’aime ma meilleure amie”, a-t-elle conclu son post.





Parlant de ne pas briser la confiance et la communication comme la clé du succès de chaque relation, il semble que Charu ait fait allusion à ce qui n’a pas fonctionné dans sa vie conjugale avec Rajeev. Mais ce sont ses photos récentes qu’elle a partagées sur son compte Instagram qui indiquaient qu’elle ne divorcerait peut-être pas de son mari.

Sur les photos qu’elle a téléchargées le 1er août, Charu a été vue en train de poser avec sa jolie fille de 9 mois dans un magnifique sari ethnique orange. Charu a gardé ses cheveux attachés en un chignon avec une fleur de souci assortie dessus. Mais la chose la plus importante qui a attiré l’attention des internautes était le sindoor qu’elle portait.