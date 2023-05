La belle-sœur de Dipika Kakar, Saba Ibrahim, fait une fausse couche au cours de ses 6 mois de grossesse; son mari partage ce qui s’est mal passé

Certaines douleurs vous effraient à jamais, mais vous devez vivre. À l’heure actuelle, la sœur de l’acteur de télévision Shoaib Ibrahim et vlogger sur YouTube, Saba Ibrahim, traverse une douleur inimaginable alors qu’elle a fait une fausse couche au cours de son deuxième trimestre. Elle ne pouvait pas croire pourquoi cela lui arrivait, mais elle l’accepta en disant : « Allah ki yahi marzi thi ». Le mari de Saba, Sunny, a pris son vlog YouTube et a informé ses abonnés et ses fans que sa femme, Saba, faisait une fausse couche. Sunny a raconté qu’il s’agissait d’un examen de routine et on a dit à Saba qu’il n’y avait pas de battement de cœur chez le bébé et qu’elle devait se faire opérer, ce qui les a bouleversés et se demande comment réagir.

Sunny a en outre ajouté que c’était la phase la plus difficile pour eux, et aujourd’hui, alors qu’ils partagent cette nouvelle déchirante, Saba est sortie pour la première fois de sa chambre et est en bon état. Alors que les fans leur donnent tout l’amour et partagent leurs sincères condoléances pour la perte.

En parlant de Saba, elle est aussi extrêmement proche de Dipika Kakar. L’actrice de télévision est trop enceinte et en est à son troisième trimestre. Les fans attendent que le couple annonce bientôt l’arrivée du bébé. Dipika a également cessé de sortir en ville au cours de ses derniers jours de grossesse, car on lui suggère de prendre suffisamment de repos. Dipika et Sohaib attendent leur premier bébé et ils forment le couple le plus aimé de la télévision. Saba était également présente dans la vidéo et a fait l’éloge de son mari, disant qu’il était très fort et ne pouvait pas retenir ses larmes. Saba et Sunny se sont mariés l’année dernière, et cette année, ils attendent avec impatience l’arrivée de Sunny depuis que Saba a appris sa grossesse. Saba a reçu beaucoup de messages de ses proches, et ils lui ont assuré que bientôt elle serait à nouveau enceinte et que Dieu la couvrirait de tout le bonheur, et nous aussi nous avons souhaité la même chose pour la fille.