La belle relation de David Beckham avec sa fille Harper capturée en un clin d’œil

David Beckham est un père passionné.

Et jeudi, l’ancien sportif de 45 ans a donné aux fans un aperçu de son rôle de père aimant alors qu’il posait pour une adorable capture avec sa fille Harper Seven, âgée de neuf ans.

On pouvait voir le copropriétaire de l’Inter Miami CF – qui partage les enfants Brooklyn, 21 ans, Romeo, 18 ans, et Cruz, 15 ans, et Harper avec la popstar devenue créatrice de mode Victoria Beckham – embrassant sa petite fille alors qu’ils partageaient un câlin chaleureux sur le canapé.

Découpant une silhouette décontractée alors qu’ils se détendaient à la maison, le footballeur David arborait un bonnet tricoté noir avec un gilet blanc côtelé qui permettait à ses bras encrés d’être exposés.

Alors qu’il enroulait ses bras autour de Harper – dont le visage était caché dans le claquement alors qu’elle se détournait de la caméra – sa montre flashy était en vue alors qu’il posait sa tête sur la sienne.







(Image: Instagram / David Beckham)



Prouvant à quel point il apprécie le temps de qualité avec sa famille, la star a sous-titré le cliché: « Rien de mieux que le temps des câlins. »

Plusieurs amis célèbres de David ont pris note des commentaires.

L’ancien joueur de rugby anglais et la star de I’m A Celeb James Haskell a taquiné: « Puis-je avoir un câlin. »

Dave Gardner – le compagnon proche et agent sportif de David – a ajouté deux émoticônes en forme de cœur sous la photo.







(Image: Internet inconnu)



Coiffeur des stars, Ken Pavés a également montré son amour pour le claquement en ajoutant un cœur aux commentaires.

La couvée Beckham est une famille très soudée et elle adore passer ses journées en lock-out à s’amuser.

Mercredi, l’ancienne chanteuse de Spice Girl, Victoria, était hystérique à cause d’une vidéo hilarante de son mari David chantant un classique culte des années 2000.

Dans le clip publié sur Instagram, David a été vu se blottir contre sa femme de 21 ans alors qu’elle tenait un verre de vin rouge.







(Image: Instagram)



Alors que Victoria se penchait avec un air sombre de contenu, la bouche de David était grande ouverte alors qu’il prononçait les mots du hit d’O-Zone en 2003, Dragostea Din Tei – avec l’aide de la magie technique.

Alors que Victoria voyait clairement le côté drôle, elle a dénoncé ses followers en ligne: « Je pensais que j’étais la chanteuse de la famille?! Est-ce que @davidbeckham ne peut rien faire ?!







(Image: Grab)



«Ou peut-être ai-je obtenu mes talents de Jackie Adams? Elle a demandé, se référant à un deuxième clip qu’elle a partagé de sa mère en train de chanter.

Le message de l’ancienne Spice Girl a attiré l’attention de son fils Romeo qui a lancé dans les commentaires: « Papa devrait abandonner son football pour devenir chanteur. »