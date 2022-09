La belle région frontalière albanaise où les trafiquants d’armes et les passeurs entrent dans l’UE | Nouvelles du monde

Il y a des endroits en Albanie qui sont d’une beauté à couper le souffle, dotés de pics vertigineux, d’une eau turquoise ou de forêts luxuriantes.

Et parfois, les trois à la fois.

Ce jour-là, nous traversons le lit d’une rivière asséchée, le soleil tapant et les montagnes devant nous.

De l’autre côté de la crête se trouve la ligne où s’arrête l’Albanie et où commence la Grèce.

Et, bien sûr, lorsque vous atteignez la Grèce, vous êtes également entré dans l’Union européenne, où les visiteurs peuvent se déplacer assez librement.

C’est pourquoi cette région frontalière, faite de sentiers cachés et de forêts denses, a longtemps été associée à la contrebande, au trafic d’armes, au trafic d’êtres humains et à tous les autres types de crimes transfrontaliers sinistres.

Juste à portée de vue, se rapprochant tout le temps, se trouve un groupe de tentes défoncées.

Parce que ce n’est pas une histoire de tourisme, mais de frontières, de criminalité et de la tentative désespérée d’un pays d’échapper à sa propre réputation.

À mes côtés, Christian Winkler, un policier allemand qui se retrouve maintenant à arpenter cette mer de galets.

M. Winkler est ici en détachement auprès de Frontex, l’agence européenne spécialisée dans les forces frontalières.

“Ce matin, nous avons vu ces tentes de là-haut”, indique-t-il en désignant des bâtiments installés dans les bois à flanc de montagne. “Une tente n’est pas suspecte mais cinq ou six valent le détour.”

A notre approche, M. Winkler, un homme expérimenté et réfléchi, déclipse l’arme à sa ceinture, mais laisse les officiers albanais montrer la voie. S’il y a une arrestation à faire, ce sera à eux.

Mais il n’y en a pas. Les gens sont venus ici, mais maintenant les tentes sont vides. Les souris ont échappé aux chats.

Image:

Christian Winkler patrouille dans la zone avec Frontex, l’agence européenne spécialisée dans les forces frontalières



L’équipe Frontex en Albanie comprend des agents d’Allemagne, de Roumanie, de Croatie, de Hongrie et d’ailleurs.

Ils sont là pour offrir leur expérience et leur soutien, mais aussi pour montrer que l’UE tient à ses frontières.

“Nous travaillons très bien avec nos collègues albanais”, déclare Cristian Crainic, qui vient de Roumanie.

“Chaque frontière est très importante pour l’Union européenne. Nous devons avoir des frontières sûres.”

Et c’est ainsi que nous regardons les bus se vider de leurs passagers, être scannés puis inspectés avec un équipement spécialisé, tandis que les valises et les sacs à dos sont également fouillés.

Il fut un temps, nous dit-on, où cette frontière fuyait comme un vieux tuyau d’arrosage, mais plus maintenant.

La question, cependant, est de savoir si les problèmes ont été résolus ou simplement déplacés.

Les leçons de la Grande-Bretagne pourraient suggérer ce dernier. Pour commencer, la triste réputation de l’Albanie en tant que carrefour de la criminalité est démontrée par le commerce de la drogue à Londres, dans lequel Les gangs albanais sont répandus.

Et il y a le trafic de personnes. Il y a quelques années, le nombre d’Albanais traversant la Manche dans de petites embarcations s’élevait à des dizaines. Il s’est élevé, s’est élevé et a maintenant explosé.

Au cours des six premiers mois de cette année, environ une personne sur six arrivant en Grande-Bretagne sur un petit bateau était albanaise ; depuis lors, selon l’ancienne ministre de l’Intérieur Priti Patel, il a augmenté de manière prodigieuse, de sorte que la majorité des arrivées au cours des deux derniers mois – environ 60%, dit-elle – sont venues d’Albanie.

Certains d’entre eux seront, bien sûr, des demandeurs d’asile légitimes. Mais l’Albanie n’est pas en guerre – il est difficile d’éviter la conclusion que la plupart de cet afflux sont des migrants économiques, pas des réfugiés.

Alors, qu’est-ce qui cause cette ruée?

“Il y a des facteurs d’attraction et de poussée pour les Albanais”, a déclaré Saimir Boshnjaku, directeur de la police de l’immigration albanaise.

“Le Royaume-Uni est un pays attrayant pour de nombreuses raisons. Les passeurs essaient de trouver le point le plus faible du système, nous devons donc trouver l’autre moyen de les empêcher et de les traduire devant la justice – les personnes qui traitent avec la traite ou le trafic de personnes et de les renvoyer devant le tribunal.

“Certaines personnes abusent du système lorsqu’elles demandent l’asile. Elles y vont pour une vie meilleure. Peut-être qu’elles ont des amis ou des parents, mais elles y vont pour des raisons économiques – pour avoir plus d’argent dans leur poche.”

Et qu’en est-il des gangs criminels qui organisent le trafic de personnes, proposant effrontément leurs voyages sur les réseaux sociaux ?

“Les vidéos TikTok sont du marketing”, me dit-il avec un léger haussement d’épaules. “Ils ont besoin de trouver autant de personnes que possible pour gagner de l’argent.” La bataille avec les gangs criminels, dit-il, est courante dans le monde entier.

“Ils essaient d’étendre leurs liens et nous essayons de les envoyer devant la justice… c’est un jeu.”

Et pourtant, cela porte gravement atteinte à la réputation de l’Albanie. Les gens que j’ai rencontrés ici n’auraient pas pu être plus accueillants ou chaleureux, mais l’opinion du monde sur cette nation est empreint d’une méfiance chronique construite par les actions des criminels albanais.

Le soir de notre arrivée à Tirana, la capitale animée, des préparatifs étaient en cours pour un concert gratuit de Rita Ora – qui est née au Kosovo, de parents albanais, mais a été emmenée à Londres en tant que réfugiée en bas âge.

Elle reste une héroïne en Albanie, montant sur scène dans une robe arborant le drapeau national et parlant de son adoration pour le pays.

“C’est une star mondiale et nous sommes si fiers d’elle”, m’a dit un spectateur. Il l’aimait, et il aimait aussi la Grande-Bretagne, un pays avec “une bonne économie et une bonne société”.

Aimerait-il y aller ?

“Tout le monde aimerait y aller”, fut la réponse.

Image:

Rita Ora est une héroïne en Albanie



L’Albanie est un dilemme. Un pays qui siège en Europe, mais qui est peu connu ; une nation qui veut travailler avec ses voisins et élargir ses horizons, mais qui est toujours freinée par sa réputation et sa propre pauvreté (le Britannique moyen gagne six fois plus que l’Albanais moyen).

Sur les 10 millions d’Albanais dans le monde, les deux tiers vivent à l’extérieur du pays.

C’est une nation qui connaît la migration et les envies d’une vie meilleure.

Il n’est peut-être pas surprenant que les gens s’éloignent de ce pays et se dirigent vers les plages du nord de la France, à la recherche d’un passage à travers la Manche.