La belle œuvre d’art de l’artiste avec des feuilles a l’amour d’Internet

Lorsque vous visitez une galerie d’art, la première chose qui vous vient à l’esprit est de savoir comment un artiste parvient à utiliser des outils simples comme des couleurs, des pinceaux et des stylos pour créer un chef-d’œuvre aussi incroyable. Dans le monde d’aujourd’hui où nous sommes tous tombés dans le piège de la course effrénée, ce sont les artistes qui ont donné des ailes à leurs passions, en suivant leurs rêves et en gardant vivante leur imagination débordante. Les artistes ont le pouvoir de créer le plus beau des arts en utilisant les choses les plus simples.

Prenons par exemple cette vidéo virale qui a laissé les internautes stupéfaits. Téléchargé sur Twitter par un compte nommé Art Gallery, le clip de 32 secondes capture un artiste créant des œuvres d’art étonnantes avec des feuilles. “Belle œuvre d’art”, lit la légende appropriée.

La vidéo désormais virale retiendra absolument votre attention à partir du moment où vous regarderez l’artiste découper des feuilles de différentes couleurs et formes. Pour la première illustration d’art, le créateur décide de faire une image de sirène. Pour cela, il découpe uniformément les feuilles, formant les cheveux, la robe et la queue de la sirène. L’artiste complète son chef-d’œuvre simple mais attrayant en dessinant les traits du visage de la sirène.

Venant à la deuxième représentation artistique, le maître au travail, coupe les feuilles uniformément et crée une autre femme sur papier, vêtue d’une robe feuillue. Il embellit ses deux œuvres en collant de petites découpes de feuilles sur le papier graphique noir. La vidéo accrocheuse se termine par un sondage où l’artiste demande aux Twitteratis de choisir la meilleure entre ses deux superbes œuvres d’art.

De toute évidence, la vidéo a impressionné de nombreux internautes et amateurs d’art qui n’ont pas perdu de temps pour féliciter l’artiste. Alors qu’un utilisateur a laissé libre cours à sa propre créativité et a commenté “Un-Be-leaf-able”, un autre a levé le pouce en écrivant “Très créatif”. “Apki créativité ko salute”, a salué un troisième.

Très créatif — Anulika (@Anulika19904212) 27 octobre 2022

Apki créativité ko salute – Durgesh Sharma (@ Durgesh80089644) 29 octobre 2022

Jusqu’à présent, la vidéo a atteint plus de 1,1 million de vues et a reçu plus de 7 000 likes sur la plateforme de micro-blogging. La vidéo a-t-elle également éveillé vos intérêts artistiques ?

