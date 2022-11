La belle-mère d’une fille disparue plaide coupable de parjure

La belle-mère d’une fille du New Hampshire qui a disparu en 2019 à l’âge de 5 ans et est présumée morte a été envoyée en prison pour au moins un an et demi vendredi après avoir plaidé coupable à des accusations de parjure.

Kayla Montgomery, 32 ans, a plaidé coupable à deux chefs d’accusation alléguant qu’elle avait menti à un grand jury au sujet de son travail dans un magasin de beignets le 30 novembre 2019, le jour où elle a dit avoir vu Harmony Montgomery pour la dernière fois. Elle a également accepté de coopérer avec les procureurs qui ont accusé son ex-mari de meurtre au deuxième degré dans la mort de l’enfant.

En échange, les procureurs ont abandonné les accusations selon lesquelles Montgomery aurait menti aux responsables de la santé de l’État au sujet de la garde de l’enfant afin de percevoir des prestations sociales et qu’elle aurait reçu des armes à feu volées.

Elle n’a pas pris la parole lors de son audience devant la Cour supérieure du comté de Hillsborough, sauf pour indiquer qu’elle comprenait les détails de l’accord de plaidoyer. Elle a été condamnée à 3 ans et demi à sept ans de prison, avec 1 an et demi du minimum avec sursis et compte tenu du temps déjà purgé.

Les autorités ne savaient pas qu’Harmony avait disparu jusqu’en novembre dernier. En août, la police a annoncé qu’elle pensait qu’elle avait été tuée à Manchester début décembre 2019. Adam Montgomery a été arrêté en octobre et a plaidé non coupable de meurtre au deuxième degré, de falsification de preuves matérielles et d’abus d’un cadavre.

The Associated Press