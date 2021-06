La belle-mère de Samuel Olson, Theresa Balboa, « déplaçait le corps du garçon dans un autre état lorsqu’il a été arrêté après avoir signalé sa disparition »

LA belle-mère du disparu Samuel Olson aurait déplacé le corps du garçon dans un autre État lorsqu’elle a été arrêtée par la police, selon des documents judiciaires.

Theresa Balboa, 29 ans, a été emprisonnée mardi soir et accusée de falsification de preuves après que le corps d’un enfant soupçonné d’avoir disparu Samuel a été retrouvé dans sa chambre de motel à Jasper, au Texas.

Theresa Balboa, 29 ans, a été emprisonnée mardi soir et accusée de falsification de preuves. Elle est vue ci-dessus dans une nouvelle image de réservation capturée vendredi Crédit : Police de Houston

Samuel a été porté disparu le 27 mai, mais il serait décédé le 10 mai Crédit : ABC13

Dans une motion de libération sous caution obtenue par The Sun, les procureurs citent Balboa comme un risque de fuite, alléguant qu’elle était « en route pour la Louisiane avec [Samuel’s] corps » lorsqu’elle a été appréhendée.

L’État du Texas a alors demandé à la Cour une caution de 500 000 $, qui a ensuite été approuvée.

Cela est arrivé alors que Balboa a été transférée de la prison du comté de Jasper au comté de Harris où elle a signalé la disparition de Samuel le 27 mai.

Elle est arrivée à la prison du comté de Harris au centre-ville juste avant 6h30 du matin et doit comparaître devant le tribunal pour cause probable plus tard dans la journée.

La police n’a pas encore officiellement identifié les restes trouvés dans la chambre de Balboa mais pense qu’ils appartiennent à Samuel.

« Une autopsie du corps (…) sera effectuée pour déterminer la cause et le mode de décès, et des accusations supplémentaires pourraient être déposées », indiquent les documents.

Balboa est apparu aux côtés du père de Samuel dans un appel en larmes aux médias dimanche Crédit : ABC13

Baloba a perdu la garde de ses propres enfants en 2019. Elle a deux filles, âgées de six et huit ans. Crédit : Facebook

Samuel résidait chez Balboa depuis le 30 avril Crédit: News Group Newspapers Ltd

La police pense que Samuel est décédé le 10 mai – 17 jours avant qu’il ne soit porté disparu.

Balboa s’occupait du garçon depuis le 30 avril – la dernière fois qu’il a été vu en public par quelqu’un en dehors de sa famille, selon la police.

Des documents judiciaires publiés jeudi indiquent que le colocataire de Balboa, Benjamin Rivera, a déclaré aux enquêteurs qu’il avait été appelé par Balboa le 10 mai qui l’a informé que Samuel était mort.

Rivera a déclaré qu’il avait perdu son travail et qu’il était rentré chez lui pour trouver Samuel allongé sur le lit, inconscient.

Il a déclaré à la police qu’il avait remarqué des ecchymoses sur le corps de l’enfant, selon les procureurs.

Le colocataire a déclaré que lui et Balboa avaient déplacé le corps de l’enfant dans une baignoire où il est resté pendant deux jours.

Puis, le 13 mai, il prétend avoir acheté du ruban adhésif et un fourre-tout en plastique à Wal-Mart et que lui et Balboa ont enveloppé le corps de Samuel dans une feuille de plastique, l’ont placé dans un sac fourre-tout et ont mis le corps à l’arrière de son camion.

Ils se sont ensuite rendus dans une unité de stockage à Webster et y ont laissé le corps jusqu’au 1er juin, selon des documents judiciaires.

Un membre du personnel du Life Storage où le corps de Samuel aurait été entreposé a déclaré vendredi au Sun: « Ce fut une journée bouleversante. »

Le travailleur, qui a refusé d’être nommé, semblait visiblement bouleversé par la nouvelle.

Un laveur de voitures à côté de l’installation a ajouté : « Qu’est-ce qui ne va pas avec les gens ? Même si c’était un accident… qu’ils aillent mettre le bébé là-dedans [the storage unit] c’est écoeurant.

