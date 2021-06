La belle-mère de Samuel Olson, Theresa Balboa, comparaît devant le tribunal après avoir été accusée de falsification de preuves dans sa mort

LA belle-mère d’un garçon de cinq ans a comparu devant le tribunal lundi matin à la suite d’accusations pour sa mort.

L’homme de 29 ans, qui est actuellement derrière les barreaux de la prison du comté de Harris au Texas, a été accusé de falsification de preuves.

Theresa Balboa reste derrière les barreaux de la prison du comté de Harris Crédit : AP

Tiffany Schultz dit qu’elle a entendu des grattages bizarres à travers les murs au moment où on pense que Samuel est mort Crédit : Toby Canham pour The US Sun

Balboa vivait auparavant avec son copain Benjamin Rivera, qui a dit aux flics qu’elle lui avait téléphoné pour lui dire que Samuel Olson, 5 ans, était mort, et a demandé de l’aide pour cacher son corps.

Dans des documents judiciaires, il affirme qu’ils l’ont mis dans une baignoire à l’appartement de Webster, où il est resté deux jours, avant d’être transporté dans une unité de stockage à proximité dans un bac en plastique.

La voisine Tiffany Schultz, qui vit à côté avec son fiancé Andrew et leur nouveau-né, a emménagé le 11 mai, le lendemain de la mort présumée de Samuel.

Alors que son corps était censé avoir été affalé dans la baignoire à quelques mètres de là, Tiffany et sa famille déplaçaient des cartons dans leur maison, prêts à commencer un nouveau chapitre.

Le petit garçon est présumé mort après la découverte du corps d’un enfant avec Balboa dans une chambre de motel à Jasper Crédit : ABC13

Le joueur de 29 ans n’a pas encore plaidé et d’autres accusations devraient être déposées Crédit : Facebook

Elle s’est souvenue des détails effrayants des bruits bizarres entendus dans l’appartement deux jours après que Samuel aurait été tué.

« Mon fiancé les a vus une fois [Balboa and Rivera], mais ils ne se sont jamais parlé », a-t-elle déclaré en exclusivité au Sun.

« Le deuxième jour où nous étions ici, il était probablement environ 3 ou 4 heures du matin, nous avons entendu de gros bruits de grattement, vraiment, vraiment fort.

« Ça a duré dix ou quinze bonnes minutes, je me suis dit : ‘Bébé, j’ai peur.’ Il [her fiance] était comme, ‘C’est bon’.

Tiffany espère que Balboa sera condamné et purgera une longue peine Crédit : Toby Canham pour The US Sun

Le petit garçon aurait eu 6 ans samedi dernier Crédit : ABC13

Balboa a précédemment perdu la garde de ses deux enfants, selon les documents du tribunal Crédit : Bureau du shérif du comté de Jasper

« Il a commencé à taper sur le mur pour essayer de le faire disparaître.

« J’ai déjà entendu des animaux gratter fort et ce n’était pas ça, je ne crois pas qu’ils avaient des animaux.

« Nous n’avons entendu aucun autre bruit, c’était étrange.

« Mon fiancé a également vu un camion à l’extérieur et est convaincu d’avoir vu une poubelle à l’arrière, dans laquelle Samuel aurait pu se trouver, c’est effrayant. »

Tiffany, 25 ans, a déclaré qu’elle savait qu’un petit garçon avait disparu lorsqu’ils ont emménagé car il y avait beaucoup d’agitation autour de la maison – avec des foules cherchant dans le champ d’en face.

Elle est apparue en larmes lors d’un appel télévisé pour Samuel disparu avant son arrestation Crédit : ABC13

Tiffany a critiqué l’apparence de Balboa alors qu’elle prétendait ne pas savoir où se trouvait son beau-fils Crédit : ABC13

« Nous avons vu des policiers et des 4 roues, des caméramans ici, et ils ont tous commencé à entrer ici [in the community], juste devant notre porte », a-t-elle déclaré.

« Nous avons cherché et réalisé qu’il s’agissait d’un jeune garçon porté disparu, puis elle [Balboa] a été arrêté. Tout est triste.

« Cela me rend vraiment nerveux de penser que quelqu’un comme ça vivait à côté, on ne sait jamais.

« Je pense qu’elle mérite d’aller en prison pendant longtemps et de réfléchir à ce qu’elle a fait. »

Le jeune homme de 25 ans vit à côté de Balboa et Rivera, l’appartement étant désormais vacant après l’expiration du bail Crédit : Toby Canham pour The US Sun

Balboa a jusqu’à présent été accusé de falsification de preuves Crédit : Facebook

Le colocataire de Balboa, Rivera, a déclaré qu’il avait perdu son travail après qu’elle l’ait appelé et soit rentré chez lui pour trouver Samuel allongé sur le lit, inconscient, selon des documents judiciaires.

Il a déclaré à la police qu’il avait remarqué des ecchymoses sur le corps de l’enfant, selon les procureurs.

Puis, le 13 mai, il prétend avoir acheté du ruban adhésif et un fourre-tout en plastique à Walmart et que lui et Balboa ont enveloppé le corps de Samuel dans une feuille de plastique, l’ont placé dans un sac fourre-tout et ont mis le corps à l’arrière de son camion.

Ils se sont ensuite rendus dans une unité de stockage à Webster, selon des documents judiciaires.

La police l’a arrêtée dans un motel Best Western le 1er juin à Jasper après qu’un ami a affirmé qu’il l’avait conduite là-bas avec une « poubelle nauséabonde » et a ensuite informé CrimeStoppers.

L’appartement où résidaient Balboa et Rivera est désormais vide Crédit : Toby Canham pour The US Sun

La grand-mère dévastée de Samuel, Tonya Olson, dit que la famille est « extrêmement désemparée » Crédit : Toby Canham pour The US Sun

Elle avait initialement dit aux flics des semaines auparavant qu’elle avait rendu Samuel à sa mère biologique, Sarah Olson, lorsqu’elle s’était présentée chez elle avec un homme qu’elle croyait être un policier.

Balboa a déclaré qu’elle avait vu Samuel pour la dernière fois dans le bloc 8800 de McAvoy Drive à Houston, au Texas, en disant à KTRK: « J’allais emmener Sam à l’école lorsque sa mère s’est présentée avec le policier… ou que j’avais l’impression d’être un policier, et ils m’ont demandé de libérer Sam. »

Elle a poursuivi qu’elle devait remettre l’enfant parce qu’elle n’avait aucun droit sur lui.

L’assistant exécutif du département de police de Houston, Larry Satterwhite, a confirmé que les flics n’avaient pas vérifié la version des événements fournie par Balboa.

Une note sur la porte montre que le bail de Rivera était en cours pour la maison Crédit : Toby Canham pour The US Sun

Elle est tombée en panne devant chez elle à Sante Fe, au Texas, vendredi Crédit : Toby Canham pour The US Sun

La mère biologique du garçon a nié les allégations et a donné à la police un alibi solide sur ses allées et venues, affirmant qu’elle n’avait pas vu son fils depuis des semaines.

« Je l’ai vue [Balboa] sur une chaîne d’information disant qu’elle n’avait aucune chance quand la mère est venue, elle a menti comme si de rien n’était », a déclaré la voisine Tiffany au Sun.

« Et serrer Dalton le père dans ses bras comme si tout irait bien, sachant ce qu’elle a fait, c’est fou.

« Pourquoi ne pas juste appeler les flics pour commencer, je ne comprends pas. »

Presque paralysée par le chagrin, Tonya, la grand-mère au cœur brisé de Samuel, qui a réconforté son fils Dalton Olson, le père du garçon, a déclaré que la famille était « extrêmement désemparée ».

La police avait déjà demandé de l’aide pour localiser Samuel Crédit : Twitter/Police de Houston

La famille du garçon a eu le cœur brisé après la découverte d’un corps Crédit : ABC13

Elle a déclaré au Sun: « Personne ne devrait avoir à imaginer cela.

« Nous sommes restés en dehors des réseaux sociaux et nous ne regardons même pas les mises à jour, c’est écoeurant. Et puis vous devez entendre les détails. »

La mère dévastée de Samuel, Sarah Olson, a suggéré que le père du garçon était impliqué dans sa disparition – car les restes de l’enfant n’ont pas encore été identifiés – mais il a nié avec véhémence ces allégations.

Tonya, 48 ans, a déclaré: « Les gens sont méchants, ils ne savent même pas ce qui se passe, il y a plus que ça.

Balboa a affirmé que la mère biologique de Samuel, Sarah, était venue et avait emmené le garçon Crédit : Facebook

« Nous respectons les détectives qui travaillent là-dessus, nous leur avons donné tout et n’importe quoi à chaque fois qu’ils nous l’ont demandé. »

Des membres de la famille angoissés étaient assis blottis dans un grand bâtiment à côté de la maison de Tonya alors qu’elle essuyait ses larmes et parlait de son chagrin, ajoutant: « Justice sera rendue. »

Les flics disent avoir trouvé le corps d’un enfant – à confirmer – dans un récipient en plastique dans la chambre d’hôtel, avec Balboa caché dans la salle de bain.

Après avoir retiré le couvercle de la poubelle, les agents ont trouvé un petit corps fourré dans un sac en plastique noir qui avait été fixé avec du ruban adhésif.

Le Sun avait révélé plus tôt qu’elle prévoyait de déplacer le corps du garçon dans un autre État lorsqu’elle a été arrêtée par la police.

Dans une motion de libération sous caution obtenue, les procureurs ont cité Balboa comme un risque de fuite, alléguant qu’elle était « en route pour la Louisiane avec [Samuel’s] corps » lorsqu’elle a été appréhendée.

L’État du Texas a ensuite demandé au tribunal de fixer la caution de Balboa à 500 000 $, ce qui a ensuite été approuvé.