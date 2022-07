La belle-mère de Rajeev Sen, Neelam Asopa, envoie de l’amour à sa photo avec Ziana ; est-ce un indice pour une réconciliation avec Charu Asopa ?

La relation entre Rajeev Sen et Charu Asopa fait la une des journaux et comment. Il semble qu’elle vit séparément avec Ziana maintenant. Il y a deux jours, elle a fait un VLOG depuis la maison de son frère. Mais il semble que Ziana ait pu passer du temps avec son papa le plus cher. Rajeev Sen a partagé des photos avec elle sur sa poignée de médias sociaux. Les deux ont l’air adorables. Les fans ont envoyé de l’amour à la photo des deux. Charu Asopa publie également de nombreuses nouvelles photos et il semble qu’elle reste avec Rajeev pendant quelques jours. Le couple pourrait bien donner une nouvelle chance à leur mariage pour Ziana.

On peut voir le commentaire de Neelam Asopa qui est la mère de Charu. Elle a appelé Ziana, Nani Ki Dulari. Il y a quelques mois, Charu et Ziana étaient à Bikaner depuis longtemps. Rajeev Sen a déclaré que son bébé qui voyageait tant pendant la pandémie lui manquait. Le bel homme d’affaires a déclaré que sa belle-mère soutenait Rajeev dans toute l’affaire. Eh bien, ça ressemble à ça maintenant avec ce commentaire. D’un autre côté, Charu Asopa a déclaré que même ses grands-parents paternels adoraient Ziana.

Charu Asopa nous a dit : “Nous sommes allés à Calcutta pendant quelques jours. Ziana était constamment avec son grand-père. Il l’appelle Didibhai. En fait, il avait prévu un itinéraire complet où il l’a emmenée rencontrer tous ses amis. C’était trop mignon . Je pense que les enfants devraient passer du temps avec leurs grands-parents. Ils apprennent tellement de choses. Ziana est aimée et comment.”