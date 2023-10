La belle-mère de Humza Yousaf « ne peut pas passer une autre nuit » à Gaza, déclare un député du SNP

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

La belle-mère de Humza Yousaf a déclaré qu’elle « ne pouvait pas passer une autre nuit » à Gaza, a déclaré un député du SNP.

Elizabeth El-Nakla est coincée à Gaza avec son mari, Maged, depuis l’escalade des hostilités le week-end dernier.

Selon le député du SNP Chris Law, s’exprimant à la Chambre des Communes lors des questions du Premier ministre, Mme El-Nakla a fait ses « derniers adieux » lors d’un appel avec le premier ministre et sa fille, Nadia, ce matin.

Le député de Dundee West a déclaré : « Des membres de sa famille ont été touchés hier par une roquette provenant d’un drone, et la mère de Nadia faisait ses derniers adieux ce matin, ajoutant : « la nuit dernière, c’était la fin pour moi, mieux vaut que mon cœur s’arrête et ensuite Je serai en paix, je ne peux pas supporter une autre nuit.

« Avec l’intensification de l’action militaire et l’augmentation rapide du nombre de morts, la première responsabilité du Premier ministre doit être de rapatrier les citoyens britanniques. »

M. Law a demandé au Premier ministre de donner l’assurance que « toutes les mesures sont prises » pour ouvrir le poste frontière de Rafah, au sud de la bande de Gaza.

En réponse, le Premier ministre a déclaré : « Bien entendu, les pensées de chacun dans cette Assemblée seront tournées vers les familles touchées par ce qui se passe en Israël et à Gaza, et je peux donner à l’honorable monsieur l’assurance que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir. pouvoir pour assurer la sécurité des ressortissants britanniques qui sont pris dans tout cela, y compris mes appels avec les dirigeants de la région, en particulier autour de l’ouverture du poste frontière de Rafah.

Il a ajouté : « Nous continuons à dialoguer avec les Israéliens et les Egyptiens au sujet du terminal de Rafah. »

S’adressant à BBC Breakfast mercredi, le premier ministre a déclaré qu’il venait de parler avec sa belle-mère, qui lui avait dit qu’ils étaient en sécurité.

« Comme vous pouvez l’imaginer, nous sommes déchirés par l’inquiétude, car leurs approvisionnements sont faibles », a-t-il déclaré.

Un missile israélien a frappé une maison en face de laquelle résident la famille El-Nakla et 100 autres personnes, brisant toutes les fenêtres et miroirs de la maison mardi.

Il semblerait que M. Yousaf ait reçu un appel concernant l’attaque 45 minutes après son discours à la conférence du SNP mardi.

Il a ajouté : « Alors, ma belle-mère m’a dit qu’elle n’avait tout simplement pas dormi d’inquiétude la nuit dernière. »

Le leader du SNP à Westminster, Stephen Flynn, s’est également joint au premier ministre pour appeler à un cessez-le-feu dans la région, faisant pression sur le premier ministre sur cette question et sur la création d’un programme de réinstallation des réfugiés au Royaume-Uni.

« Ma demande de cessez-le-feu a été faite en toute sincérité, pour protéger les civils, mais aussi pour garantir la création en toute sécurité de couloirs humanitaires – des couloirs humanitaires qui permettront à la nourriture, à l’eau et aux médicaments vitaux d’entrer dans Gaza. mais aussi pour que les civils innocents pris dans ce terrible conflit fuient », a déclaré M. Flynn.

Rishi Sunak n’a pas répondu aux appels en faveur d’un programme de réinstallation, mais a déclaré que le Royaume-Uni était « l’un des contributeurs les plus importants aux efforts des Nations Unies pour soutenir les réfugiés palestiniens ».

Il a ajouté : « En ce qui concerne l’aide humanitaire, comme je l’ai dit auparavant, nous travaillons déjà en déplaçant de manière préventive des équipes d’aide et de secours dans la région, mais le plus important est d’ouvrir l’accès à cette aide pour qu’elle puisse entrer à Gaza. c’est pourquoi nos conversations avec les Égyptiens et d’autres sont si critiques.

Plus tôt mercredi, le Premier ministre a déclaré qu’un « intermédiaire honnête » au Moyen-Orient serait nécessaire pour résoudre la « cause profonde » des hostilités.

« Franchement, si nous examinons cette question, en prenant du recul par rapport à la crise actuelle, la seule manière de mettre fin à ce cycle perpétuel de violence que nous voyons éclater année après année, est de s’attaquer à la cause profonde », il a dit.

« La cause profonde reste que, même si nous avons un État israélien, c’est une promesse qui a été faite, nous n’avons pas encore d’État palestinien selon les frontières de 1967.

« La solution à deux États dont beaucoup d’entre nous parlent depuis des décennies ne s’est jamais concrétisée.

« Jusqu’à ce qu’il y ait un effort concerté, jusqu’à ce que – franchement – ​​il y ait un intermédiaire honnête capable d’aider à trouver une solution, nous allons malheureusement, je le crains, voir ces cycles perpétuels de violence se poursuivre pendant de nombreuses années encore. »





Je ne sais pas si Gaza existera encore Nadia El-Nakla

Le premier ministre a également insisté pour qu’une enquête indépendante soit menée sur l’explosion de l’hôpital arabe al Ahli, que le Hamas a imputée à Israël, mais que le gouvernement israélien a affirmé être le résultat d’une roquette tirée par le groupe Jihad islamique.

Il a décrit l’explosion, qui aurait fait des centaines de morts, comme une « tragédie humaine complète et totale ».

Dans le Guardian, Nadia El-Nakla a fait part de ses craintes que Gaza « pourrait ne pas exister » et que l’identité palestinienne « pourrait être perdue à jamais » alors que sa famille à Gaza tente de survivre grâce à l’eau salée.

Elle a rappelé comment, lorsqu’elle était enfant, elle pleurait quand il était temps de retourner au Royaume-Uni en raison du dynamisme et de la chaleur de la communauté gazaouie, et a déclaré que la nationalité palestinienne a été « confondue avec l’idée que nous sommes barbares ».

Et elle a raconté comment son optimisme a diminué car aucun cessez-le-feu n’a encore été déclaré et ses craintes que son neveu de huit semaines et sa grand-mère de 93 ans ne puissent pas survivre au voyage vers le nord.

Mme El-Nakla a rappelé comment elle a été élevée par son père palestinien dans la conviction que les Juifs étaient les « cousins ​​» de l’Islam, plutôt que « ce récit selon lequel le conflit actuel oppose les musulmans aux Juifs, ou les familles palestiniennes contre les familles israéliennes ».

Mme El-Nakla a écrit : « Ma crainte est que notre identité soit perdue à jamais, que les Palestiniens soient éradiqués de l’histoire, d’abord sous le blocus qui dure depuis 17 ans et maintenant sous les bombardements. Je ne sais pas si Gaza existera encore.

« L’avenir semble sombre et j’ai du mal à penser au-delà de la sécurité immédiate des personnes qui y vivent actuellement. Au début, j’étais optimiste que mes parents s’en sortiraient et que l’aide arriverait, mais malheureusement, petit à petit, mon espoir diminue.

« J’essaie de garder espoir et de faire confiance aux êtres humains pour faire ce qui est juste. Et ce qui est juste, c’est de donner aux êtres humains ce dont ils ont besoin pour survivre, mais aussi de respecter le droit international.

« Nous avons le droit international pour une raison, et vous ne pouvez pas condamner un groupe pour ne pas le respecter et permettre ensuite à un autre de l’ignorer complètement.

« Parfois, les dirigeants du monde peuvent rendre les choses vraiment compliquées, mais pour moi, cela semble simple : instaurer un cessez-le-feu et permettre l’entrée de l’aide et la sortie des populations. »