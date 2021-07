Cover Me in Sunshine, la chanson de Pink et de sa fille Willow Sage Hart est devenue très populaire de nos jours. Les utilisateurs d’Instagram et de Tik Tok ont ​​dû l’entendre très fréquemment. Un enfant de trois ans a donné une adorable performance sur cette chanson qui est récemment devenue virale sur les réseaux sociaux. Le clip de la petite fille chantant et dansant sur la chanson a franchi les 10 millions de vues. Le nom des filles est Lila et la vidéo a été publiée par sa mère Ece, coach en nutrition et santé sur son compte Instagram il y a quelques jours.

La petite ressemble à rien de moins qu’une princesse vêtue d’un long pull dépouillé avec des chaussettes blanches et des chaussures blanches et ses cheveux attachés en deux queues de cheval. La légende du message est une citation de Bob Marley qui dit de ne s’inquiéter de rien car même la plus petite des choses ira bien. La section des commentaires de la vidéo est devenue gaga sur la gentillesse de la petite fille. Alors qu’un commentaire disait « Oh mon cœur », l’autre disait « Si mignon ». Quelqu’un a également demandé à la jolie petite fille de chanter une autre chanson « Hey Lila, veux-tu nous chanter une chanson de cupcake? ».

La vidéo a la capacité de mettre n’importe qui de bonne humeur. La mère de Lila continue de publier des bobines et des vidéos de sa fille. Le dernier post partagé sur son compte Instagram est aussi une vidéo amusante de sa fille Lila avec son papa. La petite fille sort du sweat à capuche bleu extra-large de son papa avec des licornes imprimées dessus. La légende de l’article se lit comme suit : « Salutations du matin de mes humains préférés pendant que je me prépare. Cela rappelle Austin Powers donnant naissance au membre Mini Me in Gold ». Avec un drôle de son en fond sonore, le duo papa-fille se donne des objectifs majeurs.

Grâce aux réseaux sociaux, tout le monde a pu voir ce petit donner un si beau message en cette période difficile. Le compte Instagram d’Ece est l’endroit idéal pour tous ceux qui souhaitent voir plus de cette gentillesse.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici