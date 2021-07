La belle-fille modèle de Kamala Harris, Ella Emhoff, a vu faire la fête et embrasser son petit ami sur un yacht à St Tropez

La belle-fille modèle de KAMALA Harris, Ella Emhoff, a été vue en train de faire la fête et d’embrasser son petit ami sur un yacht à St Tropez mardi.

Les photos montrent Emhoff, 22 ans, en bikini, et son petit ami, Sam Hine, embarquant sur le yacht avec un groupe de personnes dans la French Riveria.

Emhoff et Hine ont également été vus en train de faire leurs bagages sur le PDA et de savourer des cocktails alors qu’ils flottaient au large de la plage de Pampelonne.

L’escapade du mannequin dans le sud de la France intervient quelques mois seulement après ses débuts sur le podium à la Fashion Week de New York en février.

La belle-fille du vice-président a fait tourner de nombreuses têtes lorsqu’elle est apparue à l’investiture du président Joe Biden, vêtue d’un manteau en tweed Miu Miu orné de perles de cristal jaune et d’un col en dentelle blanche.

Elle a rapidement été surnommée la star de la mode de l’événement.

Emhoff a commencé à être surnommée « la première fille de Bushwick », et Vogue a déclaré que sa tenue d’inauguration « mariait parfaitement sa bizarrerie de Brooklyn avec la solennité de l’occasion ».

Elle a été signée avec des modèles IMG peu de temps après la prestation de serment de Biden le 20 janvier.

Emhoff est un artiste et était un étudiant en design textile spécialisé dans les tricots à la Parsons School of Design à New York.

Elle vient d’obtenir son diplôme en mai dernier.

Elle et son frère, Cole, sont les beaux-enfants de Harris grâce au mariage du vice-président avec leur père, Doug Emhoff.

Harris a un jour révélé qu’Ella et Cole l’appelaient « Momala » parce qu’ils n’aimaient pas le terme belle-mère.

Hier, Emhoff a partagé ses propres photos de son voyage en France, sous-titrant la série de photos, « des moments amusants en France ».