La belle-fille d’une figure de la mafia montréalaise abattue dans un stationnement

La belle-fille du membre de la mafia montréalaise Moreno Gallo a été tuée dans une fusillade ciblée dans le stationnement de son salon de beauté mardi, rapporte Radio-Canada.

Plusieurs sources racontent à Radio-Canada qu’un homme armé a tiré cinq fois sur Claudia Iacono à 16 h 30 après l’avoir attendue pour entrer dans le stationnement de son salon de beauté, le Salon Deauville, dans le quartier Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de- Quartier Grâce.

La police de Montréal a déclaré qu’à son arrivée sur les lieux, elle avait trouvé une femme blessée par balle à l’intérieur de sa voiture.

«Lorsque la victime a été touchée par balles, son véhicule était en mouvement et est entré en collision avec un immeuble», a déclaré le porte-parole de la police de Montréal, le const. Sabrina Gautier.

Des témoins ont déclaré à la police que le tireur s’était enfui après avoir ouvert le feu, selon la police.

La police n’a pas confirmé l’âge ou l’identité de la victime. Gauthier a déclaré que la victime avait été déclarée morte sur les lieux.

Hit a peut-être franchi une ligne

Iacono était l’épouse d’Anthony Gallo. Le père d’Anthony, Moreno Gallo, a été tué au Mexique en 2013.

Iacono n’était pas impliqué dans des activités criminelles, selon des sources de Radio-Canada.

Le chef de la police de Montréal, Fady Dagher, a déclaré aux journalistes mercredi matin que la ville est toujours « très sûre » malgré la fusillade qui se déroule en plein jour.

Bien que Dagher ait qualifié le moment de la fusillade de « préoccupant », il a déclaré « qu’il n’est pas du tout dangereux d’être absent car il était ciblé ».

« Nous ne pouvons pas empêcher toutes les vengeances du crime organisé », a-t-il déclaré.

Il a ajouté qu’il est trop tôt pour en dire plus sur l’enquête, mais il s’attend à voir une sorte de représailles au sein de la pègre.

« Si c’est lié au crime organisé, c’est l’une des premières fois qu’on voit une femme ciblée », a-t-il dit. « Nous cherchons à savoir pourquoi c’est arrivé à cette personne, à cette femme. »

André Gélinas, sergent à la retraite de la Service de police de la Ville de Montréal l’unité de renseignement criminel du SPVM, a déclaré que les épouses sont rarement ciblées dans les attaques de la mafia.

« Une chose est sûre, nous venons de franchir une ligne en tuant le conjoint. Désormais, cette limite sera franchie par les organisations criminelles », a-t-il déclaré. « Cela vient d’envoyer le message que plus personne n’est intouchable. Pas même les épouses de la mafia. »

Valérie Plante, la mairesse de Montréal, a déclaré mercredi aux journalistes que la fusillade est « extrêmement troublante ».

«Quand on parle au SPVM, ce qu’ils nous disent, c’est que le crime organisé est en train de changer», dit-elle. « Mais clairement c’est de plus en plus vrai parce que certains codes, pour eux aussi, le code des criminels, changent. Evidemment ça nous inquiète. »

Son salon de beauté a été pris pour cible

Des policiers du SPVM avaient déjà rencontré Iacono au début de 2015 après que son salon ait été la cible d’une attaque au cocktail Molotov, ont indiqué des sources de Radio-Canada.

Le stationnement du salon est situé près de l’intersection des rues Jean-Talon et de la Savane, un secteur connu sous le nom de « Triangle ».

Claudia Iacono était propriétaire du Salon Deauville, un salon de beauté à Côtes-des-Neiges. (Claudia Iacono/Facebook)

Radio-Canada rapporte que l’attaque a été perçue à l’époque comme un message à son mari, Anthony Gallo, et à son beau-frère Moreno Gallo Jr., qui étaient impliqués dans le crime organisé.

La police n’a procédé à aucune arrestation jusqu’à présent et s’entretient avec d’autres témoins.

Des enquêteurs sur les crimes majeurs et des techniciens en identité médico-légale ont également été appelés sur les lieux.