La belle-fille d’un magnat britannique détenue au Belize est décédée par la police

« Une arme à feu a également été vue sur la jetée qui a été récupérée et nous avons appris que l’arme à feu appartenait à la police et a été attribuée à M. Jemmott », a-t-il déclaré vendredi lors d’une conférence de presse, ajoutant que Hartin était en garde à vue et faisait l’objet d’une enquête à la mort.