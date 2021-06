La belle-fille de Tory Pair inculpée après la mort d’un policier lors d’une fusillade au Belize

La belle-fille d’un pair conservateur a été accusée d’homicide involontaire coupable par négligence suite à la mort d’un policier au Belize.

Jasmine Hartin, la compagne du fils de Lord Ashcroft, a été placée en garde à vue après la découverte vendredi du corps d’un surintendant sur un quai du pays d’Amérique centrale.

La police a déclaré qu’Henry Jemmott, qui a été retrouvé mort dans la ville de San Pedro, avait été tué par balle.

Son corps a été retrouvé dans l’eau avec une blessure par balle apparente derrière son oreille droite, a déclaré un commissaire de police cité dans les médias locaux.

Mme Hartin a été inculpée d’homicide involontaire coupable par négligence en lien avec la mort, a déclaré lundi son avocat.

« La libération sous caution a été refusée », a déclaré Godfrey Smith aux médias locaux devant le tribunal. « Nous faisons appel à la Cour suprême, comme c’est normal. »

Mme Hartin est mariée à Andrew Ashcroft, le fils de l’ancien trésorier et vice-président conservateur Lord Ashcroft.

Son beau-père a la nationalité bélizienne et a déjà été son représentant aux Nations Unies.

Lord Ashcroft, qui est également un donateur conservateur, a siégé à la Chambre des Lords jusqu’en 2015 et a conservé sa pairie depuis sa démission.

L’avocat de Mme Hartin devrait publier une déclaration concernant l’affaire plus tard mardi.

Parlant des événements entourant la découverte du corps de M. Jemmott, le commissaire de police Chester Williams a précédemment déclaré qu’un seul coup de feu avait été entendu « et après enquête, la police a trouvé la femme sur une jetée, et elle avait ce qui semblait être du sang sur ses bras et sur elle Vêtements ».

L’arme impliquée appartenait au commissaire de police, M. Jemmott, et la police comprend que lui et Mme Hartin étaient amis, selon le diffuseur local. Nouvelles de la chaîne 5.

Reportage supplémentaire par Associated Press