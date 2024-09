La belle-fille de Slash, Lucy-Bleu Knight, a laissé des notes de suicide sur les lieux du décès

La belle-fille de Slash, Lucy-Bleu Knight, a laissé des notes de suicide avant de se suicider tragiquement dans un appartement en location, a confirmé le médecin légiste de Los Angeles au Post lundi.

La belle-fille du guitariste de Guns N’ Roses, âgée de 25 ans, est décédée le 19 juillet dernier d’une intoxication au sulfure d’hydrogène. Les circonstances de son décès ont été jugées comme étant un suicide.

Le coroner vient de publier un rapport officiel sur son décès, révélant qu’elle avait laissé des notes à ses proches et qu’elle avait « des antécédents de maladie mentale non diagnostiquée ». Le médecin légiste a également déclaré que sa famille avait déclaré qu’elle « était paranoïaque et avait des hallucinations ».

Slash avec Lucy-Bleu Knight et Meegan Hodges. Meegan Hodges/Instagram

Chevalier Lucy-Bleu. Chevalier Lucy-Bleu

« Cette femme de 25 ans a été retrouvée dans une résidence avec des notes de suicide et des preuves d’inhalation de sulfure d’hydrogène », peut-on lire dans le rapport, révélant que ses résultats toxicologiques se sont révélés positifs pour la présence de thiosulfate.

Selon le rapport, Knight a été retrouvée sur le sol de la salle de bains de son Airbnb. Elle devait rester dans le logement pendant quatre jours après son arrivée le 15 juillet. Le gestionnaire immobilier a tenté de la contacter à plusieurs reprises.

N’ayant pas eu de nouvelles de Knight, le directeur a vérifié son état mais n’a pas pu « accéder à la porte d’entrée, qui semblait rencontrer une résistance lorsqu’elle a tenté de l’ouvrir ».

Le gestionnaire immobilier a contacté les services d’urgence pour un contrôle de bien-être.

Lucy-Bleu Knight et maman. Lucy-Bleu Knight/Instagram

La suite des événements est sinistre. Le Washington Post a choisi de ne pas divulguer tous les détails par respect pour la vie privée de la famille.

Lorsque les policiers sont arrivés sur les lieux, « ils ont également remarqué une résistance qu’ils ont décrite comme une « aspiration » lors de l’ouverture de la porte d’entrée du logement. En ouvrant la porte verrouillée, les agents ont remarqué un panneau manuscrit apparemment destiné aux premiers intervenants, avertissant de la présence de gaz toxique. Une odeur chimique a également été détectée par les agents, qui ont immédiatement quitté la résidence et appelé à l’aide. »

Chevalier Lucy-Bleu. Lucy-Bleu Knight/Instagram

Les pompiers de Los Angeles, unité Hazmat Squad 87 et Engine 287, sont ensuite arrivés sur les lieux. Ils ont découvert que la belle-fille de Slash avait utilisé une glacière pour mélanger une dose mortelle de produits chimiques, notamment de l’hydroxyde de cérium, de l’acide sulfurique, de l’acide chlorhydrique et du thiosulfate de sodium.

Knight avait également utilisé des sacs en plastique et du ruban adhésif pour sceller les luminaires, les prises électriques, les bouches d’aération au plafond et les fissures dans la fenêtre et le sol de la salle de bain.

Le rapport note que Knight avait des pilules dans son portefeuille, notamment de l’escitalopram, qui aide à maintenir l’équilibre mental, et de la palipéridone, utilisée pour traiter les symptômes des troubles mentaux.

Lucy-Bleu Knight avec sa maman. Lucy-Bleu Knight/Instagram

« Un paquet de notes de suicide a été retrouvé sur une table d’appoint dans la pièce principale. Selon la famille, elle n’avait jamais tenté de se suicider auparavant, mais avait eu des idées suicidaires », peut-on lire dans le rapport.

Il a également déclaré que Knight avait été hospitalisé 5 150 fois en 2024.

« Les médecins ont tenté de diagnostiquer la défunte, mais aucun diagnostic officiel n’a été établi. La famille a déclaré qu’elle était paranoïaque et qu’elle aurait des hallucinations. »

Lucy-Bleu Chevalier avec Slash. Facebook

Article hommage à Slash. Barre oblique/Instagram

Slash a révélé le décès de sa belle-fille dans un hommage sincère.

« Lucy-Bleu Knight (6 décembre 1998), fille bien-aimée de Meegan Hodges et Mark Knight, belle-fille de Samantha Somers Knight et Slash, sœur de Scarlet Knight, demi-sœur de London et Cash Hudson, est décédée paisiblement à Los Angeles, Californie, le 19 juillet 2024 », a écrit en partie le légendaire guitariste.

Il l’a qualifiée d’« artiste incroyablement talentueuse, de rêveuse passionnée et d’âme charmante, aimable et douce » et a demandé l’intimité de la famille.

Knight était la fille de la partenaire de longue date de Slash, Meegan Hodges, et de son ex, Mark Knight. Le rockeur est sorti avec Hodges pour la première fois en 1989. Ils ont renoué leur relation en 2015.

Slash a deux enfants – London, 21 ans, et Cash, 20 ans – avec son ex-femme, Perla Ferrar. Le musicien et Ferrar ont été mariés de 2001 à 2018.