La belle-fille de Lord Ashcroft jouait à un «jeu de pistolet» avec le chef de la police du Belize avant d’être abattu, selon les flics

La POLICE pense que la belle-fille de Lord Ashcroft jouait avec l’arme d’un flic lorsque l’arme a explosé, le tuant, a-t-on appris.

Le corps sans vie d’Henry Jemmott a été retrouvé flottant dans la mer près de San Pedro, au Belize, et Jasmine Hartin, qui avait « du sang sur ses bras et ses vêtements », a ensuite été arrêtée.

Facebook

Une photo est apparue montrant Jasmin Hartin avec une arme à feu[/caption]

Facebook / Henry Jemmott

Le corps d’Henry Jemmott a été retrouvé flottant dans la mer[/caption]

Hartin, 38 ans, est le partenaire américain d’Andrew Ashcroft, 43 ans, le plus jeune fils du donateur milliardaire conservateur.

Elle est toujours en détention depuis la fusillade de vendredi et devrait être inculpée aujourd’hui.

L’enquête repose sur le fait que Hartin et le surintendant Jemmott jouaient avec son pistolet après avoir bu, Le Times rapporte.

Le commissaire de police du Belize, Chester Williams, a confirmé que Hartin était seul avec le père de cinq enfants Jemmott et rien n’indique qu’une troisième personne était impliquée.

« Nous devons examiner l’enquête avec un esprit ouvert, mais jusqu’à présent, nous n’avons eu aucune indication suggérant qu’il y avait un troisième acteur », a-t-il déclaré.

« En l’absence d’explication, elle devrait être traitée comme la tueuse. »

L’officier a été retrouvé avec une blessure mortelle derrière l’oreille droite – avec son arme à proximité.

YouTube/AlaiaBelize

Le couple dirige un complexe de luxe au Belize[/caption]

Soleil de San Pedro

Le corps de l’officier a été retrouvé au large de San Pedro[/caption]

La police a déclaré que le couple se connaissait socialement au Belize, en Amérique centrale, où Jasmine et son mari Andrew dirigent une entreprise d’hôtels de luxe.

Une photo de 2012 montrant Hartin tenant des armes dans un stand d’armes à feu à Las Vegas est apparue au cours du week-end.

Hartin devrait être inculpé aujourd’hui pour le meurtre de la sœur de Jemmott, Marie Jemmott Tzul, 48 ans, a déclaré.

« J’ai reçu un appel. J’ai été informé qu’elle serait inculpée demain, mais ils n’ont pas dit de quoi elle allait être inculpée », a déclaré Tzul.

Le flic a été abattu alors qu’il « buvait avec la belle-fille de Lord Ashcroft (et) avait une blessure à la tête », a-t-elle révélé.

Elle a insisté sur le fait qu’après 24 ans en tant que policier « il n’aurait jamais baissé la garde ».

« C’était un super flic. Je ne sais pas comment il a baissé sa garde pour se faire tirer dessus avec son propre fusil.

Le commissaire Williams a déclaré que Hartin ne coopérait pas avec les enquêteurs à ce stade, ce qui, selon lui, « soulève des signaux d’alarme ».

L’avocat Edward Fitzgerald QC, qui a des années d’expérience dans le traitement d’affaires pénales au Belize, a déclaré que le pays avait un système juridique similaire à celui de l’Angleterre.





Si l’officier décédé avait été tué accidentellement à la suite d’un « jeu de pistolet », elle ferait probablement face à une accusation d’homicide involontaire.

« Il y a une chance dans ce type de cas que les autorités puissent déterminer que la mort était complètement accidentelle et qu’aucune accusation ne serait portée », a-t-il déclaré.

Andrew, 43 ans, est le plus jeune des trois enfants de Lord Ashcroft issus de son premier mariage et est citoyen du Belize, où il vit et travaille avec Jasmine.

Le couple a deux enfants et a récemment ouvert ensemble un complexe de luxe à proximité du lieu de la fusillade.