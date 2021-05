La belle-fille de Lord Ashcroft, Jasmine Hartin, affirme qu’elle donnait un MASSAGE à un policier lorsqu’elle lui a « accidentellement tiré dessus »

LA belle-fille du milliardaire britannique Lord Ashcroft a affirmé qu’elle faisait un massage au flic lorsqu’elle l’aurait accidentellement abattu.

Le corps sans vie d’Henry Jemmott a été retrouvé flottant dans la mer près de San Pedro, au Belize, et Jasmine Hartin, 38 ans, qui avait « du sang sur les bras et les vêtements », a ensuite été arrêtée.

Jasmin Hartin

Jasmine Hartin, 38 ans, sera «inculpée lundi» après la mort par balle d’un policier[/caption]

Facebook / Henry Jemmott

Le corps sans vie d’Henry Jemmott a été retrouvé flottant dans la mer près de San Pedro, Belize[/caption]

Soleil de San Pedro

La scène où le corps du flic a été retrouvé à San Pedro[/caption]

Facebook

Hartin a déjà été photographié avec un fusil[/caption]

La sœur de Jemmott, Marie Jemmott Tzul, a déclaré au Courrier quotidien que Hartin serait inculpé dans le cadre de sa mort.

« J’ai reçu un appel. J’ai été informé qu’elle serait inculpée demain, mais ils n’ont pas dit de quoi elle allait être inculpée », a déclaré Tzul dimanche.

Le flic a été abattu alors qu’il « buvait avec la belle-fille de Lord Ashcroft (et) avait une blessure à la tête comme un assassinat », a déclaré sa sœur.

Cependant, selon 7 Nouvelles, elle a dit qu’elle faisait un massage des épaules au surintendant lorsqu’il lui a demandé de lui remettre son pistolet.

Elle a ensuite allégué que le Glock avait accidentellement explosé et lui avait tiré dans la nuque, selon des sources.

Hartin affirme que Jemmott est ensuite tombé sur lui et qu’elle l’a repoussé, ce qui a fait tomber son corps sans vie de la jetée à l’eau.

Ce que l’on sait à ce jour :

Le flic a été blessé à la tête comme un « assassinat », dit la sœur.

Les flics disent que Hartin sera « traitée comme une tueuse » si elle garde le silence.

Cependant, dans un autre alibi revendiqué, Hartin a suggéré aux premiers intervenants que le coup de feu pourrait provenir d’un bateau qui passait.

Hartin, 38 ans, avait « du sang sur ses bras et ses vêtements » et a été arrêtée en lien avec la mort de l’officier.

YouTube/AlaiaBelize

Jasmine photographiée avec son mari Andrew Ashcroft[/caption]

7 Actualités Belize/Facebook

Hartin est détenu dans une prison de San Pedro[/caption]

L’Américain, marié à Andrew Ashcroft, aurait socialisé avec Jemmott au moment de la fusillade.

La police a également déclaré que la belle-fille de Lord Ashcroft serait « traitée comme une tueuse » si elle garde le silence après avoir été arrêtée pour la mort d’un officier.

La police a déclaré que Hartin « n’aidait pas » alors qu’ils tentaient d’enquêter sur ce qui s’était passé.

« Lorsqu’elle a été détenue hier soir, elle ne coopérait pas », a déclaré le commissaire Chester Williams.

« Elle a déclaré qu’elle avait besoin d’avoir son avocat présent pour qu’elle dise ce qu’elle a à dire. »

Rex

Lord Ashcroft est l’un des plus gros donateurs du parti conservateur de Boris Johnson[/caption]

Hartin et Jemmott étaient soi-disant amis, a déclaré la police.

« D’après ce qu’on nous a fait comprendre, ils buvaient. D’après l’enquête, ils étaient seuls sur la jetée, et oui, ils étaient tous les deux entièrement vêtus », a déclaré Williams.

Hartin est détenu dans une prison de San Pedro.

L’avocat de longue date de Lord Ashcroft, l’ancien procureur général du pays, Godfrey Smith, a été vu en visite à la prison vendredi après-midi.

Lord Ashcroft, qui vit au Belize mais reste actif dans la politique britannique, n’a pas commenté l’incident, selon BBC.

La sœur de Jemmott, Cherry Jemmott, a dit Courrier quotidien que le meurtre semblait intentionnel.

Mais Jasmine Ashcroft « n’aide toujours pas » la police dans ses enquêtes sur la tragédie, car il est entendu qu’elle attend une représentation juridique.

Elle sera inculpée demain, mais ils n’ont pas dit de quoi elle allait être inculpée.

La sœur de Jemmott, Marie Jemmott Tzul

La police locale dit maintenant que cela soulève un « drapeau rouge » et que sans explication, elle sera « traitée comme la tueuse ».

La sœur d’Henry, Cherry Jemmot, 48 ans, a raconté DailyMail.com: « Il avait un coup de feu derrière l’oreille comme un assassinat.

« Il est si habile après 24 ans [as an officer], il n’aurait jamais baissé la garde.

« C’était un super flic. Je ne sais pas comment il a baissé sa garde pour se faire tirer dessus avec son propre fusil.

Soleil de San Pedro

Jasmine vit avec son mari Andrew au Belize[/caption]

San PEDRO SOLEIL

Le surintendant Henry Jemmott est décédé[/caption]

Le commissaire de police du Belize, Chester Williams, qui dirige l’enquête, a déclaré : « La première personne arrivée sur les lieux après l’incident a déclaré qu’elle était dans un état émotionnel.

« Lorsqu’elle a été détenue la nuit dernière, elle ne coopérait pas.

« Elle a déclaré qu’elle avait besoin d’avoir son avocat présent pour qu’elle puisse dire ce qu’elle a à dire, et c’est son droit en vertu de la constitution, mais cela soulève un drapeau rouge.

« La situation est telle qu’elle nécessite une explication de sa part.

« En l’absence d’explication, elle devrait être traitée comme la tueuse et nous procéderons en conséquence. »

Selon certaines informations, le corps du surintendant Jemmott a été découvert dans une zone portuaire de San Pedro après avoir été abattu aux premières heures de vendredi matin.

« TOP TT POUR SPÉCULER »

Le commissaire a ajouté : « Son corps a été retrouvé dans l’eau. Son arme a été retrouvée sur place.

« L’enquête est en cours. Il est trop tôt pour spéculer, mais je peux vous assurer que si un crime a été commis, celui qui l’a commis sera poursuivi avec toute la rigueur de la loi.

Le père de famille marié a été retrouvé avec une blessure mortelle derrière l’oreille droite – avec son arme à proximité.

La police a déclaré que le couple se connaissait socialement au Belize, en Amérique centrale, où Jasmine et son mari Andrew dirigent une entreprise d’hôtels de luxe.

Andrew, 43 ans, est le plus jeune des trois enfants de Lord Ashcroft issus de son premier mariage et est citoyen du Belize, où il vit et travaille avec Jasmine.

Des hommages ont été rendus à l’officier – qui a été décrit comme un commandant bien connu dans la plus grande ville et le plus grand port du Belize.

SONDE DE MORT

Le commandant par intérim, le commandant Gregory Soberanis, a déclaré à propos de Jemmott : « Son service envers son département et son pays ne sera pas oublié.

«Aujourd’hui, nous pleurons sa perte, mais l’honneur est le devoir de servir.

«Au nom des garde-côtes du Belize, nos plus sincères condoléances alors que nous sommes solidaires du service de police en cette période de deuil.»

Le commissaire Chester Williams a déclaré que son équipe se concentrait sur la question de savoir si la blessure par balle était auto-infligée ou causée par quelqu’un d’autre.

Il a ajouté : « Nous devons garder l’esprit ouvert dans l’enquête. Mais il n’y a aucune suggestion pour dire qu’il y a un troisième acteur.

Facebook / Henry Jemmott

La police tente d’établir les circonstances de la mort d’Henry Jemmott[/caption]

La police du Belize a déclaré qu’un seul coup de feu avait été entendu – et les policiers ont ensuite trouvé la femme sur la jetée avec « du sang sur les bras et sur ses vêtements.

Le directeur a été emmené à la clinique de San Pedro où il a été retrouvé mort à son arrivée.

Les résultats de l’autopsie sur le surintendant Jemmott étaient attendus hier soir. Mais la sœur du policier décédé, Jemmott Tzul, a déclaré aux journalistes qu’un pathologiste de la police lui avait déjà dit qu’il avait été assassiné.

Elle a dit qu’elle avait parlé à son frère à 22 heures le soir de sa mort, quand il lui a dit qu’il était trop fatigué pour sortir après un voyage de pêche.

‘LA PASSION POUR LA VIE’

Marie a ajouté : « Mon frère ne se suiciderait jamais.

« Il avait la passion de la vie. Il avait hâte d’être avec ses cinq enfants et sa fiancée. Mon frère aimait la vie.

« Il était passionné par son travail. Il a fait son travail avec intégrité. Mon frère aimait les gens.

Elle a ajouté : « Je crois qu’il a été tué. L’enquête peut me dire le contraire, mais je crois qu’il a été tué.

Hartin était en garde à vue dans une cellule de détention à la prison du poste de police de San Pedro – qu’un habitant a décrit comme « l’enfer sur terre ».

Il a ajouté : « C’est une dame habituée au luxe. Chaque fois que vous la voyez, elle est toujours parfaitement habillée, ses enfants sont toujours parfaits.

« C’est une gentille dame, très polie et belle. Je ne peux pas l’imaginer là-dedans. J’ai été à l’intérieur de cette prison.

« Le sol des cellules est fait de terre et tout l’endroit sent l’urine. »





L’avocat de longue date de Lord Ashcroft, l’ancien procureur général du pays, Godfrey Smith, a été vu en visite à la prison vendredi après-midi après avoir pris l’avion depuis le continent du Belize.

La fusillade a stupéfié les insulaires qui disent que la famille Ashcroft fait partie du tissu du Belize – anciennement le Honduras britannique – depuis des générations.

Lord Ashcroft n’avait pas répondu aux demandes de commentaires.