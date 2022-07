La belle-fille de Kourtney Kardashian, Alabama Barker, 16 ans, renverse les fans en robe moulante au milieu des affirmations selon lesquelles elle est «trop mature»

La belle-fille de KOURTNEY Kardashian, Alabama Barker, a donné un morceau de son esprit aux ennemis, retournant le majeur alors qu’elle portait une robe moulante au milieu des réactions des fans.

Le plus jeune enfant de Travis Barker a été critiqué à plusieurs reprises pour être “trop ​​​​mature” à la fois dans son style vestimentaire et dans son apparence.

Au cours du week-end, Alabama, 16 ans, a publié une photo d’elle posant dans une robe aux couleurs vives qui épousait ses courbes.

Elle portait des gants assortis qui étiraient les deux bras, retournant le majeur vers la caméra et tirant la langue.

Le symbole vient au milieu des réactions des critiques qui prétendent qu’elle agit et semble plus âgée qu’elle ne l’est.

L’Alabama ne semble pas s’en soucier, posant entièrement maquillée et coiffée en un clin d’œil.

Elle a légendé l’histoire Instagram: “Qui est à Miami.”

L’Alabama a continué à partager des photos et des vidéos de son voyage, y compris ce qui semblait être une boisson raffinée – sans alcool à cause de son âge.

L’adolescent a également partagé plus de photos dans la même tenue en ligne.

Dans le cliché, elle semblait accroupie dans sa chambre d’hôtel, dos à la caméra, regardant au loin.





Sa légende se lit comme suit : “Rupture à Miami”.

L’activité des médias sociaux de l’Alabama ne suscite pas seulement des réactions négatives, mais des inquiétudes.

VOUS OK?

Récemment, elle a partagé un post au milieu de la nuit, amenant les fans à s’inquiéter pour son bien-être.

Dans le message, elle a fait référence à “des personnes qui l’utilisent”.

Alabama a posté une photo d’elle dans une robe rouge, avec des bijoux et du maquillage, les yeux fermés.

Bien que l’histoire Instagram ait été publiée vers 4 heures du matin, heure du Pacifique, il semble que la photo soit ancienne car elle était encore éclairée en arrière-plan.

La star des médias sociaux a posté la photo sans contexte, à l’exception des paroles d’une chanson de Toosii.

Les paroles disent : « J’en ai eu marre que les gens m’utilisent. Sois fidèle ou tu me perds. Vous aviez une option. Tu ne m’as pas choisi.

“Et ils disent:” Il faut du temps pour arriver là où vous voulez “, mais ils ne me trompent pas. (Nouvel intérieur. Changer le cuir. J’aurais pensé que tu me ferais mieux). Et ils disent que cela prend du temps.

On ne sait pas quel était le raisonnement derrière son message.

Un précédent message au milieu de la nuit a suscité plus d’inquiétude de la part des supporters de l’Alabama.

TARD DANS LA NUIT EN DIRECT

L’Alabama est récemment allée en direct sur Instagram pour parler à ses abonnés à 5 heures du matin.

Elle bâilla bruyamment en démarrant sa vidéo.

La star des médias sociaux a ensuite déclaré: «Wow. Je n’avais pas réalisé qu’il était 5 heures du matin.

Alabama a alors admis qu’elle “n’avait même pas dormi” et qu’elle “s’ennuyait”.

Elle a décidé d’aller en ligne pour “parler à ses fans” sur le flux en direct alors qu’ils l’exhortaient à “aller dormir!”

Malgré le drame, les choses s’améliorent pour la belle-fille adolescente de Kourtney.

TRAVAILLEZ-LE, FILLE

Elle a annoncé en avril qu’elle était désormais ambassadrice de la marque de vêtements PrettyLittleThing.

Cependant, le batteur de Blink-182, Travis, a été critiqué par certains à propos de l’accord, car certains pensent que l’Alabama est trop jeune pour une telle responsabilité.

PrettyLittleThing est un détaillant de mode rapide, destiné aux femmes de 16 à 42 ans.

“Je suis tellement excitée d’annoncer enfin que je suis la nouvelle ambassadrice de la marque @prettylittlething. Restez à l’écoute…”, a-t-elle légendé son message.

Le message la montrait accroupie, lisant un livre dans une pièce entièrement rose alors qu’elle portait des bottes blanches à lacets, une chemise rose et une veste en jean.

Les fans de Kourtney, 43 ans, et de Travis, 46 ans, les ont critiqués en disant “qu’elle n’est qu’une enfant” et qu’elle “ne devrait pas travailler”.

Les utilisateurs de Reddit ont ressenti la même chose que l’un d’eux : « N’a-t-elle pas 16 ans ? Dieu, ce monde est tellement f **** d lol.

