La belle-fille de Kamala Harris, Ella Emhoff, fait ses débuts sur la piste à la NYFW

Ella Emhoff vient de faire ses débuts à la Fashion Week de New York!

La fille de 21 ans de Second Gentleman Doug Emhoff et belle-fille du vice-président Kamala Harris a marché dans le Proenza Schouler le jeudi 18 février.

Le mannequin devenu étudiant a arboré trois regards lors de la présentation socialement distante. Tout d’abord, elle a enfilé un manteau en laine vierge gris clair avec un col en peau de mouton détachable et un pantalon à taille coupée, des chaussons en peau de mouton retournée de couleur beurre et un sac à piper noir. Ensuite, elle a défilé dans un trench-coat en cuir bleu marine à ceinture et un haut à col roulé en jersey à imprimé tourbillon jaune et noir – complétant l’ensemble avec un sac matelassé bleu marine foncé. Pour son look final, Ella portait un blazer en laine vierge mélangée noire sur un pantalon assorti à la taille coupée.

Promeneur des prés, fille de feu Paul Walker, et Lineisy Montero figuraient également parmi les modèles à marcher dans le salon. La collection automne-hiver, conçue par Jack McCollough et Lazaro Hernandez, présentait une garde-robe qui était, comme le dit la marque, «créée pour réconforter, inspirer et donner du pouvoir à la femme des temps modernes» et qui présentait tout, des pulls torsadés aux robes tie dye.