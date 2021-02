La belle-fille de Kamala Harris, Ella Emhoff, fait ses débuts en mannequinat à la Fashion Week de New York

Ils savaient déjà qu’elle avait l’air bien dans un manteau. Les créateurs de Proenza Schouler ont donc décidé d’habiller Ella Emhoff – étudiante en art, créatrice de tricots, mannequin naissante et belle-fille de la vice-présidente Kamala Harris – de quelques manteaux (plus un tailleur-pantalon) pour ses débuts de mannequin dans leur nouvelle collection, dévoilée jeudi pour Semaine de la mode de New York.

Les créateurs Lazaro Hernandez et Jack McCollough ont déclaré que le monde de la mode avait rapidement remarqué qu’Emhoff, 21 ans, était apparu à l’inauguration en janvier, vêtu d’un manteau Miu Miu original avec des épaules ornées de bijoux et un col blanc féculent. Les médias sociaux ont également pris note.

Peu de temps après, les concepteurs planifiaient leur émission de février – en fait un court métrage numérique, pour des raisons de pandémie – et le directeur de casting a mentionné Emhoff. «Et nous avons dit: ‘Nous parlions juste d’Ella.’ On aurait dit que tout le monde parlait d’elle », a déclaré McCollough dans une interview.

En fait, Emhoff, un senior et une majeure en art à la Parsons School of Design (où Hernandez et McCollough se sont rencontrés et ont commencé leur partenariat), venait de signer avec IMG Models, rejoignant une star encore plus grande de l’inauguration: la poète Amanda Gorman.

Le tournage en plein air a eu lieu récemment lors d’un week-end venteux au Parrish Museum de Water Mill, New York. C’était la première fois qu’Emhoff parcourait une piste. Regardez-la dans la vidéo ici:

«Je dois dire que j’étais un peu nerveuse», a déclaré plus tard Emhoff, fille du mari de Harris, Doug Emhoff, lors d’une discussion en continu avec les designers, également publiée jeudi. «J’ai définitivement perdu un peu de sommeil la nuit précédente. Je marche pour la première fois, je suis dans cet environnement professionnel pour la première fois … l’anticipation était vraiment forte. Elle a parlé de son amour pour le tricot et le textile, et son rêve de sa propre marque de tricots.

«Elle nous a en quelque sorte rappelé nos amis et nous-mêmes à bien des égards lorsque nous étions à Parsons», a déclaré McCollough. Lui et Hernandez ont lancé leur propre marque à partir de leur collection de thèses senior.

Pour Emhoff, les créateurs ont choisi un long manteau en laine gris avec des ornements moelleux sur les épaules, puis un trench-coat type trench en cuir bleu nuit, et enfin un tailleur-pantalon noir. Meadow Walker, fille du défunt acteur Paul Walker, marche également dans le défilé virtuel.