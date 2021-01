Le duo de mode a dit à E! Nouvelles après l’inauguration présidentielle de 2021, « Nous avions le sentiment qu’elle attirerait une certaine attention parce qu’elle a un look et une aura très spécifiques, et qu’elle se démarquerait si elle portait un jean et un t-shirt, ou une robe de bal fluo. »

Ils se sont révélés plutôt clairvoyants en prédisant le succès d’Ella dans le monde de la mode, en disant: « Son talent et sa créativité ne connaissent pas de limites. Dans le peu de temps que nous avons connu, ce que nous avons à retenir est que ce serait un mauvais service pour elle. de ne pas montrer à tout le monde ce qu’elle est capable d’inclure et au-delà de la mode. «

Comme Ella l’a dit, « je savais que le manteau serait un succès parce que je l’aimais tellement, et je pense que c’est tout ce qui comptait vraiment pour moi … Mais je ne pense pas que quiconque s’attendait à ce que cela provoquait sur Internet. «

Elle n’est pas la seule signature à sortir du jour de l’inauguration. Comme annoncé précédemment, poète Amanda Gorman a également signé un contrat avec IMG Models. Gigi a même donné à l’interprète un cri très enthousiaste sur son histoire Instagram, l’écriture, «WERK», «FAAAAAM» et «MAJOR».

Il semble que l’industrie de la modélisation soit prête pour le remaniement.