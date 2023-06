La belle-famille et le neveu de Jimmie Johnson sont morts dans un meurtre-suicide signalé – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Jimmie Johnson beaux-parents et neveu de 11 ans sont morts dans une fusillade le lundi 26 juin. La belle-mère du pilote NASCAR Terry Janway, 68 ans, beau-père Jack, 69 ans et neveu Dalton ont été retrouvés morts au domicile de Terry et Jack à Muskogee, Oklahoma, et la police pense que leur mort pourrait être le résultat d’un meurtre-suicide, selon un rapport de Nouvelles de Fox 23. Terry et Jack étaient la femme de Jimmie Chez Chandra Janway parents.

Terry aurait appelé le 911, affirmant qu’il y avait eu une perturbation par quelqu’un avec une arme à feu. Lorsque la police est arrivée sur les lieux, elle aurait entendu des coups de feu à l’intérieur de la maison et aurait vu quelqu’un allongé dans le couloir à l’intérieur de la porte d’entrée. La police a déclaré que Terry faisait l’objet d’une enquête en tant que suspect par le point de vente local. « C’était traumatisant d’apprendre qu’une famille de longue date qui avait apporté tant de contributions à notre communauté était impliquée dans ce type d’incident. C’était encore plus effrayant de découvrir qu’il y avait un enfant impliqué », a déclaré le maire de Muskogee. Marlon Coleman dit Fox 23.

Officier de police de Muskogee Lynn Hamlin a également confirmé que la fusillade faisait l’objet d’une enquête en tant que meurtre-suicide dans une déclaration à un média local Muskogee Phénix. « C’est ce sur quoi ils enquêtent toujours, mais il semble qu’il n’y ait aucune menace pour la communauté, il semble donc très probable qu’il s’agisse d’un meurtre-suicide », a-t-elle déclaré.

Suite à la tragédie, l’équipe de Jimmie Legacy Motor Club a publié un déclaration, disant que le pilote NASCAR, 47 ans, ne participerait pas à la course. « LEGACY MOTOR CLUB a choisi de retirer la Chevrolet Carvana n°84 de l’événement NASCAR Cup Series de ce week-end à Chicago », ont-ils déclaré. « La famille Johnson a demandé la confidentialité pour le moment et aucune autre déclaration ne sera faite. »

NASCAR a également publié une déclaration montrant son soutien à Jimmie, Chandra, 44 ans, et à leur famille après la tragédie. « Nous sommes attristés par la mort tragique de membres de la famille de Chandra Johnson », a déclaré la ligue. « Toute la famille NASCAR exprime son plus profond soutien et ses condoléances en cette période difficile à Chandra, Jimmie et à l’ensemble des familles Johnson & Janway. »

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes en crise, appelez le Ligne de vie nationale pour la prévention du suicide au 1-800-273-TALK (8255), ou contactez la Crisis Text Line en envoyant TALK au 741741.

