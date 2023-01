La belle et imprévisible Copa del Rey d’Espagne mérite l’amour

L’entraîneur du Real Betis, Manuel Pellegrini, a remporté la Copa del Rey en 2022. David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images

C’est une lettre d’amour sans vergogne à la Copa del Rey espagnole qui s’accélère avec les huitièmes de finale cette semaine et qui, si ce n’est pour vous et moi, lui envoyons quelques amoursera inconsciemment entaché dans les médias d’expressions courantes comme “exténuant”, “rotation d’équipe”, “stade froid et inhospitalier” et “élimination embarrassante”.

La vérité est que la Copa est une fête de choc scintillante, alléchante et magnifique d’une compétition qui, comme des fleurs et des bourgeons délicats sur les arbres, se réveille avec détermination à cette époque chaque année pour nous transporter à travers l’hiver brutal et au printemps.

Le Real Madrid et Barcelone jouent cette semaine – chacun s’aventurant tremblant loin de chez lui contre un minuscule adversaire appauvri de troisième division dont les grands garçons prient pour ne pas avoir les dents acérées pour accompagner le grondement. Mais cette colonne n’est définitivement pas simplement un hommage à David terrassant Goliath ou à l’impérieux écrasant les petits gars. Pas du tout.

Cette magnifique compétition à élimination directe a vu 11 gagnants différents au cours des 20 dernières années. La FA Cup anglaise, malgré tout son battage et ses pom-pom girls déterminées, doit remonter à 34 ans à couper le souffle pour retrouver le même nombre de champions distincts. En fait, depuis 2002, 16 clubs différents ont atteint les finales de la Copa del Rey organisées dans neuf stades différents à travers l’Espagne. Ces grandes finales ont réuni plus de 1,2 million de fans qui ont été ravis par 66 buts dans les événements phares (une moyenne de plus de trois buts par match.) Ça, c’est du divertissement !

Quelle? Vous ne vous souvenez pas que Majorque, Saragosse et l’Espanyol ont remporté la Coupe du Roi et que leurs capitaines (Miguel Angel Nadal, Luis Cuartero et Raul Tamudo) ont soulevé ce méga-trophée de 33 livres et de deux pieds et demi de haut ? Ou Recreativo, Osasuna, Getafe et Alaves se frayant un chemin vers la finale mais perdant?

Sur le thème de la diversité et des surprises constantes, la Copa a été remportée par 17 managers différents au cours de ces 20 dernières années, alimentée par le fait qu’un seul entraîneur, Luis Enrique Martinez, l’a remportée consécutivement (Barcelone, 2015-2017). Au cours des deux décennies, un seul autre homme, Ronald Koeman, a même remporté la Copa del Rey à deux reprises en tant qu’entraîneur (Valence 2007 ; Barcelone 2021.)

L’éclatement des bouchons de champagne (ou de cava) après une finale victorieuse a été déclenché par des buts d’une liste de distribution stellaire comprenant David Villa, Tamudo, Samuel Eto’o, Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Jesus Navas, Andres Iniesta, Borja Iglesias, Mikel Oyarzabal, Lionel Messi, Neymar, Diego Tristan, Freddie Kanoute, Xavi, Juan Mata et Fernando Morientes. Quel appel de talent.

Nous vivons à une époque où certains se lassent des “super-clubs” qui prodiguent de l’argent pour signer l’excellence et réduisent ainsi l’éventail de ceux qui remportent le titre national en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, en France ou en Italie. Idem la Ligue des champions. En comparaison, la compétition à élimination directe de l’Espagne refuse de se mettre en ligne. C’est le trophée des rebelles. “Attrape-moi si tu peux… soulève-moi si tu l’oses”, semble-t-il se moquer des clubs de LaLiga chaque saison.

jouer 1:34 Shaka Hislop dit que le chef de la Liga Javier Tebas “doit faire mieux” après sa réponse à Vinícius Junior recevant des railleries racistes lors de la victoire 2-0 du Real Madrid à Valladolid.

Pendant un moment, je m’occuperai de ceux dont les yeux adorent les deux grands. Mardi, le Real Madrid roulera trois heures vers l’ouest pour affronter le Club Polideportivo Cacereño de troisième division (diffusion en direct sur ESPN + aux États-Unis à 15 h HE) Jamais dans leur histoire les vairons de Caceres n’ont été plus loin dans la Copa que cela et ils jouent dans une bizarrerie de 7 000 places d’un stade qui porte le nom du roi actuel (pratique pour la Copa del Rey) et a de beaux vitraux à l’arrière de son seul support.

Malgré des défaites atroces face à Alcorcon, Leganes et Real Union de Irun au cours des 20 dernières années dans ce tournoi à élimination directe chimérique, Los Blancos ont laissé les stars Thibaut Courtois, Ferland Mendy, Dani Carvajal, David Alaba, Luka Modric, Toni Kroos, Vinicius et Karim Benzema à la maison pour se reposer. Tout à fait compréhensible de Carlo Ancelotti. Peut-être même inévitable compte tenu du calendrier brutal. Mais toujours, toujours un risque dans cette compétition.

Mercredi, Barcelone affrontera un club d’une petite banlieue de 23 000 habitants de la ville sud-est d’Alicante (diffusion en direct sur ESPN + aux États-Unis à 15 h HE). CF Intercity, également une petite équipe de troisième division, avec une capacité de stade de 2 500 places, n’existe sous cette forme que depuis 2017 et ce n’est que sa deuxième saison en Copa del Rey. (La rencontre elle-même se déroule au stade Rico Perez d’Hercules au centre-ville d’Alicante.)

Imaginez le délicieux frisson pour ces clubs, leurs fans, les habitants locaux. Attention, glamour, revenu et, même si quelqu’un essaie de l’ignorer, juste la moindre bouffée d’un “et si?” Et de “et si?” à “qui sait?”

La relation totalement confuse du Real Madrid avec la compétition à l’époque moderne est-elle peut-être une grande partie de ce qui rend la Copa del Rey si ouverte, si tentante pour les clubs qui, souvent, se sentent meurtris et intimidés par la puissance de Los Blancos à plein régime ?

Lorsque la finale se terminera le 6 mai, cela fera neuf ans que Madrid n’a pas levé le trophée pour la dernière fois. En ce moment, nous sommes dans une période où le club le plus titré d’Espagne n’a remporté la compétition à élimination directe que trois fois en 30 ans depuis qu’il a battu Saragosse 2-0 à Valence en 1993. C’est une étrange anomalie et cela fait partie de ce qui a fait obstacle. de Madrid imitant des clubs comme Manchester United, Barcelone, le Celtic, l’Ajax et le Bayern Munich en remportant le légendaire “Treble” de la ligue, de la FA Cup et de la Ligue des Champions.

Le but de Gareth Bale contre Barcelone est l’un des meilleurs à avoir été marqué dans la compétition. Angel Martinez/Real Madrid/Getty Images

Que Madrid perde ou gagne cette chose, c’est presque tout aussi spectaculaire. Pensez juste à celui de Ronaldo tête défiant la gravité à Mestalla en 2011 pour battre le Barca de Pep Guardiola (et leur refuser un “Treble”.) Ou la pêche que Gareth Bale a marqué tard dans un autre Classique finale, trois ans plus tard, lorsque son phénoménal, tête baissée, “Je-ne-serai-pas-arrêté” s’enfuit du terrain, autour de Marc Bartra – puis apparemment deux fois autour du stade et à travers le parking – l’a vu filer devant le gardien Jose Pinto. Splendeur historique à chaque fois.

Mais contrastez cela avec, par exemple, la seule finale de la Copa del Rey de la Galactique époque où, en 2004, Zinedine Zidane, Raul, Luis Figo, Michel Salgado, Guti et Cie ont perdu contre le promu Saragosse au stade olympique de Barcelone. Roberto Carlos et David Beckham ont tous deux marqué des coups francs de classe mondiale cette nuit-là, de si loin qu’ils étaient presque dans un autre code postal, mais l’équipe a perdu 3-2 contre un Saragosse à 10 inspiré par un brillant attaquant de 22 ans. appelé David Villa.

Ou le 2002 Centenariazo – 100e anniversaire de Madrid, au jour exact – finale du Santiago Bernabeu contre le Deportivo La Corogne. C’était censé être un cortège, contre une équipe qui n’avait gagné que deux fois en 60 ans à Los Blancos‘ QG. L’ancien joueur du Deportivo Flavio Conceição était dans l’équipe madrilène ce soir-là et, avant le match sur le terrain, a naïvement invité plusieurs de ses ex-coéquipiers au banquet et à la discothèque qui avaient déjà été réservés et payés dans l’attente d’une méga-célébration pour à la fois la Copa gagne et le club Centenaire.

Depor, dûment furieux et motivé, a gagné 2-1 et leurs dizaines de milliers de fans ont sarcastiquement chanté “Joyeux anniversaire” bien avant que le coup de sifflet final ne mette fin à la misère de Madrid. Fair-play cependant : Los Blancos ont envoyé leurs approvisionnements en champagne sur glace dans le vestiaire des gagnants. Classe.

Tant de faits saillants; tant d’histoires.

Saragosse a battu Barcelone (5-4) et Madrid (6-5) au total en quart de finale et en demi-finale avant, d’une manière ou d’une autre, de perdre 4-1 contre l’Espanyol en 2004. Sergio Ramos a laissé tomber la coupe lors du défilé de la victoire de Madrid en 2011 et le regardant disparaître sous les roues avant du bus à impériale. Marcelino a non seulement emmené Valence en Ligue des champions via ses performances en championnat, mais a tourmenté Barcelone lors d’une victoire 2-1 en Copa en 2017 – pour être remercié du limogeage de Los Cheest le propriétaire ingrat. En 2013, Atleti a en quelque sorte mis fin à une malédiction de 26 matchs et 14 ans de ne pas battre Madrid avec une victoire 2-1, où Cristiano Ronaldo et Jose Mourinho ont été expulsés, l’arbitre Clos Gomez a montré 17 cartons et le Colchonero les fans ont chanté : “Jose doit rester !” Il ne l’a pas fait.

Ce n’est que dans la Copa del Rey que la Real Sociedad a pu remporter le premier basque derbi finale (contre l’Athletic Club) pendant 112 ans et regarder leur entraîneur, qui est aussi un fan inconditionnel du club, retirer sa veste de sport lors de la conférence de presse d’après-match pour enfiler un maillot à l’ancienne de La Real, hisser un foulard au-dessus de sa tête et crier Txuri-Urdin chante jusqu’à ce que sa voix se brise.

Parce que La Real et Athletic avaient tous deux voulu vaincre la pandémie de COVID-19 et avoir des fans à l’événement (une cause perdue), ils avaient reporté la finale de 2020 d’un an, ce qui signifie que la finale de 2021 a eu lieu seulement deux semaines plus tard. Cela signifiait plus schadenfreude joie pour les fans de la Real Sociedad car, alors que leur équipe n’a pas pu conserver le trophée, les rivaux de l’Athletic ont perdu leur deuxième finale en 14 jours, cette fois 4-0 contre Barcelone. Seulement en Copa, je vous dis.

L’Espagne, comme toutes les autres nations d’élite, est sur le point d’être inondée de football d’ici juin. La Supercopa, la Coupe du monde des clubs, la Ligue des champions, la Ligue Europa, les matchs internationaux sous un nouvel entraîneur et plus de matchs de Liga que vous ne pouvez en lancer. Mais s’il vous plaît, je vous en prie : faites un bisou et gardez une place spéciale dans votre cœur pour la Copa del Rey idiosyncrasique, imprévisible, pleine de sensations fortes et adorable de ce pays. Il vous aimera en retour.