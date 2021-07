La belle et brillante équipe d’Angleterre de Gareth Southgate a redonné à cette nation son mojo

CINQUANTE-CINQ ans de souffrance, cinq ans de Brexit et 16 mois de Covid – pas étonnant que nous nous sentions comme une fête.

Il y a une lumière au bout du tunnel, et pour une fois ce n’est pas un train venant en sens inverse.

La finale de ce soir, notre première dans un tournoi majeur depuis 1996, est déjà monumentale Crédit : AP

L’équipe de Gareth Southgate a remonté le moral d’une nation qui a eu le cœur brisé trop de fois Crédit : Getty

C’est une lumière céleste, pleine d’espérance, de joie et de rédemption.

C’est la lumière qui brille dans la grande arche incurvée au-dessus du stade de Wembley, et c’est la lumière qui promet une belle journée demain.

Angleterre-Italie ce soir, notre première finale dans un tournoi majeur depuis 1966, est déjà monumentale.

Et après toute la misère de la plus grande urgence sanitaire depuis plus d’un siècle, cela ressemble au plus grand match de football de toute une vie.

Tant de choses ont été endurées par tant de personnes pendant si longtemps. Et ce n’est que le football.

Il y a la misère de perdre lors de ces trois demi-finales en 1990, 1996 et 2018. Le souvenir des tirs au but ratés, des larmes anglaises et des Allemands se pavanant, comme si un échec glorieux était le meilleur que nous puissions jamais gérer.

Et puis il y a la misère d’un autre genre, les larmes qui viennent d’un puits beaucoup plus profond, les blessures qui ne peuvent être infligées que par la vraie vie.

TRAGÉDIE MONDIALE

Ce tournoi de football a été joué dans l’ombre longue et déchirante de la pandémie.

Cela fait de ce soir plus qu’un simple match de football.

Le coronavirus a touché toutes les vies du pays. Des familles ont été déchirées, l’éducation de nos enfants a été dévastée, les moyens de subsistance ont été détruits.

Si l’Angleterre bat l’Italie ce soir, cela provoquera la plus grande fête dans ce pays depuis le VE Day Crédit : Rex

Comme en 1945, les fontaines seront pour danser et les statues pour grimper Crédit : Alamy

Les statistiques – 128 000 morts de Covid, la plus longue liste d’attente du NHS de l’histoire – laissent entrevoir une montagne de misère humaine.

Pour ceux d’entre nous nés depuis 1945, la pandémie est notre seule expérience de voir nos vies bouleversées par une grande tragédie mondiale indépendante de notre volonté.

Et même avant que la pandémie ne frappe, ce n’était pas un pays heureux. Notre pays a été violemment divisé par le référendum de 2016.

Le vote pour quitter l’UE a été le plus grand vote pour quoi que ce soit dans l’histoire britannique.

Mais le vote pour rester était le deuxième plus grand vote pour quoi que ce soit dans l’histoire britannique.

Les conséquences amères et des années de paralysie politique ont divisé les familles, mis fin aux amitiés et fracturé le pays.

Covid, Brexit et une vie de football anglais à la hauteur de nos espoirs et de nos rêves. Pas étonnant que nous soyons prêts pour la libération.

Pas étonnant que nous soyons pris dans une vague d’euphorie collective. Grâce à l’Angleterre allant jusqu’à la finale de l’Euro 2020, nous nous sentons à nouveau comme une seule nation.

Nous avons subi cinq années de troubles depuis le vote sur le Brexit Crédit : The Times

Et le pays sort de la misère de la plus grande urgence sanitaire depuis plus d’un siècle Crédit : The Times

Et ça fait tellement du bien que, quoi qu’il arrive contre l’Italie, je ne pense pas que ça s’estompera un jour.

Je n’ai jamais vu des foules aussi folles de joie qu’à Wembley à la fin des matchs de l’Angleterre contre l’Allemagne et le Danemark.

Je n’ai jamais vu une expression sur le visage d’un joueur comme celle que portait Phil Foden lorsque Harry Kane a marqué contre le Danemark. Cette félicité, ce ravissement, cette jubilation — ce n’est pas normal. Cette extase est à un autre niveau.

C’est un bonheur sans entrave mêlé de soulagement, de libération et peut-être d’une touche d’hystérie.

En tant que nation, nous sommes pleins de peur, d’anxiété et d’appréhension depuis trop longtemps.

Ces euros passionnants, vivifiants, déchiquetants et amusants ont libéré des endorphines dans tous les coins de notre pays.

Vous pouvez le sentir partout maintenant – un cocktail vertigineux de joie, de fierté et d’incrédulité. Cela se produit vraiment.

L’Angleterre de Gareth Southgate a remonté le moral d’une nation qui a été battue, meurtrie et a eu le cœur brisé trop de fois, et de trop nombreuses manières.

La victoire de l’Angleterre lors de la finale de la Coupe du monde 1966 avait exactement le même pouvoir.

Il n’est pas étonnant que notre nation nouvellement unie soit prête à faire la fête Crédit : EPA

Ces euros passionnants ont libéré des endorphines dans tous les coins de notre pays Crédit : PA

Pour mes parents, mes tantes et oncles, et tous les adultes de notre banlieue d’Essex, la guerre n’était pas de l’histoire ancienne.

C’était quelque chose qu’ils avaient tous vécu un peu plus de 20 ans avant que Bobby Moore ne soulève ce trophée Jules Rimet.

Quand mon père enlevait sa chemise à la plage ou dans le jardin, les gens étaient choqués de voir que le haut de son torse était une masse livide de tissu cicatriciel, souvenir d’une grenade nazie. Pour cette génération, la guerre ne serait jamais vraiment terminée.

NOUS MÉRITONS CELA

Mais cette journée ensoleillée et pluvieuse à Wembley en 1966 les a aidés à croire que les horreurs de la guerre faisaient désormais partie de l’histoire.

Ce n’était qu’un match de football, mais cela comptait, cela comptait désespérément pour un pays qui aspirait à retrouver sa fierté – et voir Bobby Moore sourire et Nobby Stiles danser et Bobby Charlton pleurer ont remonté le moral de toute l’Angleterre.

Mais depuis ce jour sacré en 1966, les fans anglais ont été contraints de témoigner tristement d’une cavalcade de calamités, d’échecs et de chutes trop tôt.

Et le pire de tout cela a été le sentiment persistant que l’échec de l’Angleterre était en quelque sorte écrit dans les étoiles.

Mais plus maintenant. Et plus jamais.

Quoi qu’il arrive contre l’Italie, Gareth Southgate et cette belle et brillante équipe ont redonné à la nation son mojo, son zip, sa fierté. C’est un sentiment particulier. Et nous méritons ce moment. Nous tous.

L’équipe de Southgate nous a rappelé pourquoi nous sommes tombés amoureux du football en premier lieu Crédit : PA

À seulement 23 ans, Marcus Rashford a pris le gouvernement et a remporté Crédit : PA

Harry Kane, Harry Maguire et Jordan Henderson sont tous des leaders talentueux, et ça déteint Crédit : Getty

Les joueurs, ce manager, cette nation. L’Angleterre est une équipe pleine de capitaines.

Harry Kane, Harry Maguire et Jordan Henderson — dirigeants de leurs clubs, dirigeants d’hommes. Et ça déteint – beaucoup de ces joueurs semblent bien plus vieux que leurs années.

Raheem Sterling, le joueur du tournoi, ressemble à un vétéran à 26 ans.

Declan Rice et Mason Mount n’ont tous deux que 22 ans. Marcus Rashford n’a encore que 23 ans – et il a déjà engagé le gouvernement pour des repas scolaires gratuits pour les enfants défavorisés. Et a gagné.

Tant de ces joueurs ont triomphé de l’adversité – des pères absents (le père de Kalvin Phillips en prison, Sterling abattu quand il avait deux ans, la mère célibataire de Rashford travaillant plusieurs emplois pour nourrir ses enfants), les premières déceptions (Declan Rice abandonné par Chelsea à 14 ) et de terribles blessures menaçant sa carrière (l’horrible double jambe de Luke Shaw en 2015).

Ce sont des gens sympathiques, une équipe adorable, et il y a une vraie affection pour eux dans ce pays.

Mason Mount allant à la foule pour donner à Belle McNally, dix ans, son maillot était symptomatique de la décence inhérente à cette équipe.

C’est une Angleterre à l’image de son manager. Plein d’une résilience d’acier, capable d’un vrai flair et finalement imprégné d’un sens de ce qui est juste.

Vous sentez qu’ils ne seront pas seulement de meilleurs footballeurs sous la tutelle de Gareth Southgate. Ils seront aussi de meilleurs hommes.

C’est Gareth Southgate qui a fait du rêve de l’Angleterre une réalité glorieuse, Southgate qui crée un nouveau récit pour notre équipe de football. Cela est rendu possible parce que, bien sûr, il fait partie intégrante de cette histoire.

Gagnez ce soir et le brave garçon au cœur brisé qui a raté son penalty contre les Allemands en 1996 devient l’homme réfléchi, honnête et brillant qui nous a offert notre premier prix étincelant depuis 1966.

Si nous gagnons, personne ne pourra vous dire qu’il existe des règles strictes concernant le chant, les câlins et les baisers d’étrangers Crédit : EPA

L’Angleterre de Gareth Southgate nous rappelle à tous pourquoi nous sommes tombés amoureux du football quand nous étions enfants, et il y a des garçons et des filles qui regarderont le match de l’Italie ce soir qui se souviendront de chaque instant dans 50 ans – tout comme je me souviens avoir regardé cette finale en 1966 sur un téléviseur en noir et blanc avec ma mère.

Ce n’est qu’un match de football, honnêtement. Mais le drame restera à jamais gravé dans notre conscience collective.

Et si l’Angleterre bat l’Italie ce soir, cela provoquera la plus grande fête dans ce pays depuis le VE Day. Les fontaines seront pour danser. Les statues seront pour grimper.

Personne ne pourra vous dire qu’il existe des règles strictes concernant le chant, les câlins et les baisers d’étrangers. Pas ce soir. Ce soir ce soir.

CLOUS CES MENSONGES

Si nous gagnons ce soir, ce sera le meilleur sentiment de tous les temps. Gagnez ce soir, et un pays qui a été divisé pendant si longtemps célébrera comme un seul, tous les fans de l’Angleterre ensemble, et une nation unie une fois de plus.

Gagnez ce soir, et certaines des terribles blessures de la pandémie seront guéries, et certaines larmes seront séchées, et tout ce qui a été perdu, nié et annulé au cours des 16 derniers mois sera en quelque sorte plus supportable.

Si l’Angleterre bat l’Italie ce soir, cela provoquera la plus grande fête dans ce pays depuis le VE Day.

Ce soir est l’un de ces événements sportifs qui définit l’humeur d’une nation et dit quelque chose de réel et de vrai sur qui nous sommes maintenant.

Cette équipe d’Angleterre fait honneur à cette nation. Ils incarnent le meilleur d’entre nous. Pendant trop longtemps, ce pays a été insulté, trahi et rabaissé.

On nous a dit que notre histoire devrait être une source de honte.

Nos monuments à nos morts à la guerre ont été profanés et nos plus grands héros vilipendés. On nous a trop souvent traité de fanatiques racistes.

L’amour de ce pays pour cette équipe d’Angleterre magnifiquement multiraciale, ce reflet de qui nous sommes maintenant, cloue à jamais tous ces mensonges.

Cette race heureuse, cette bande de frères – ils nous ont déjà donné des souvenirs que nous chérirons pour toujours.

Mais nous n’avons pas à battre l’Italie ce soir pour être fiers de Gareth Southgate, de cette équipe d’Angleterre et de notre pays. Nous sommes déjà fiers d’eux.