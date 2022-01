La «belle» ambulancière paramédicale, 21 ans, a été tuée lorsque son ambulance s’est écrasée à l’arrière d’un camion de ciment, selon une enquête

Une « BELLE » ambulancière paramédicale a été tuée lorsque son ambulance a percuté l’arrière d’un camion de ciment, selon une enquête.

Alice Clark, 21 ans, nouvellement qualifiée, n’était en poste que depuis quelques semaines lorsqu’elle est décédée lorsque l’ambulance a percuté l’arrière du camion-citerne stationné dans l’aire de stationnement.

L’ambulance a heurté le trottoir, puis l’arrière d’un camion Scania garé avant de rebondir et de s’enfoncer à l’arrière d’un camion-citerne Volvo garé et surveillé.

L’ambulance était aux feux bleus pour répondre à une urgence lorsque l’ambulance s’est engagée sur la bretelle d’accès, a heurté le trottoir et a rebondi sur un camion garé avant de s’enfoncer à l’arrière de la citerne de ciment.

L’accident s’est produit le 5 janvier à 20 h 16 près de Tonbridge, dans le Kent, après que le conducteur a emprunté une bretelle plutôt qu’un virage.

Mme Clark, de Newington, Sittingbourne, est décédée dans la collision et son enquête a été ouverte et ajournée au County Hall, Maidstone.

L’accident mortel s’est produit dans une aire de repos au large de la chaussée en direction de la côte et le tribunal a appris qu’Edward Riding conduisait l’ambulance à une urgence aux feux bleus.

Le greffier du coroner, Richard Smith, a déclaré: « Pour des raisons inconnues, le véhicule a pris la bretelle d’accès à l’aire de repos au lieu de la prochaine sortie vers le rond-point de Morley Road. »

M. Smith a déclaré: « L’impact a provoqué l’encastrement de l’ambulance à l’arrière du camion-citerne, piégeant à la fois le conducteur et le passager avant qui était Mlle Clark. »

Une troisième occupante, Megan Kuhn, était à l’arrière de l’ambulance et a réussi à en sortir avec de l’aide mais elle a subi une grave commotion cérébrale.

Mlle Clark a dû être libérée par Kent Fire and Rescue et plus tard, le Dr Richard McQuillan de HEMS a déclaré que Mlle Clark était décédée à 21h42.

Le conducteur de l’ambulance a été transporté par ambulance aérienne au King’s College Hospital avec des blessures mettant sa vie en danger.

La cause du décès a été donnée comme étant des fractures des membres inférieurs et du bassin avec hémorragie rétropéritonéale due à un accident de la route.

Alice n’avait rejoint le service d’ambulance de la côte sud-est qu’en novembre.

TUÉ EN SERVICE

Ses parents dévastés ont rendu hommage à leur fille « belle et gentille », le lendemain jeudi 6 janvier.

Un petit service a été suivi par les équipes d’urgence hier à la mémoire d’Alice hier.

La semaine dernière, un service a eu lieu pour se souvenir d’Alice où des fleurs ont été déposées.

Sur les réseaux sociaux, un message de Secamb a déclaré: « Hier, les équipes #SECAmb de Paddock Wood et des ambulanciers paramédicaux des soins critiques se sont jointes à sa famille et à ses collègues de la police du Kent, du service d’incendie et de sauvetage du Kent, du London Ambulance Service NHS Trust et de l’Air Ambulance Charity Kent Surrey Sussex dans un petit service pour se souvenir d’Alice et déposer des fleurs sur les lieux. »

Parmi les personnes présentes au service figuraient des membres du personnel de la Secamb qui avaient assisté à l’accident.

Yasmin Bekir, qui a étudié à l’Université de Greenwich avec Alice, a créé une page Gofundme pour collecter des fonds pour aider sa famille à faire face pendant cette période.

D’autres amis et collègues et le secrétaire à la Santé ont également rendu hommage à Alice.