Actuellement, les services religieux collectifs sont limités à cinq personnes pour les mariages et à 15 personnes pour les funérailles, sans messes collectives autorisées.

Le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne, a déclaré qu’il discuterait plus tard mercredi des mesures d’assouplissement possibles avec les chefs religieux.

« Nous recherchons le juste équilibre entre la liberté religieuse et la santé publique », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Les groupes religieux se sont plaints du fait que les gens pouvaient faire des courses non essentielles, mais que les services étaient toujours soumis à de sévères restrictions.

Les admissions à l’hôpital n’ont chuté que de 6% la semaine dernière, et il a même été question d’un renouveau mardi.

Steven Van Gucht du groupe gouvernemental de santé Sciensano a déclaré que le nombre d’hospitalisations et de nouvelles infections « reste environ deux à trois fois plus élevé que les seuils » visés par le gouvernement.

La Belgique a été particulièrement touchée par le virus et compte plus de 17500 décès dus au COVID-19. Les derniers chiffres montrent qu’un peu plus de 100 personnes meurent encore chaque jour.