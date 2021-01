La Belgique va lancer une nouvelle stratégie de vaccin contre le coronavirus au milieu des critiques pour un déploiement lent

Le gouvernement belge dit qu’il met à jour son plan de déploiement de la vaccination COVID 19, qui a été largement critiqué pour sa lenteur.

Suite à une pression croissante, le Premier ministre belge Alexander de Croo a déclaré que le groupe de travail sur le coronavirus du pays met en place une nouvelle stratégie de vaccination pour aller plus vite.

Après un programme pilote initial d’une semaine fin décembre, il faut attendre le 5 janvier pour être lancé complètement.

Les vaccinologues avertissent ici que la sécurité doit être la priorité.

Le professeur Corinne Vandermeulen, professeur au département de vaccination de la KU Leuven, déclare: « nous faisons de notre mieux. Et bien sûr, il peut y avoir des critiques et je sais que les gens critiquent le fait que nous choisissions de vacciner les gens sur le long terme. les établissements de soins d’abord et que nous aurions peut-être commencé avec les travailleurs de la santé, peut-être d’abord au lieu des personnes âgées.

Au début de cette semaine, seulement 700 des plus de 10 000 doses de vaccin livrées à la Belgique par un programme de l’UE le 28 décembre avaient été mises dans les bras des gens.

Le seul jab approuvé dans l’UE à ce jour est celui de Pfizer-BioNtech.

Les taux d’infection et de mortalité par COVID sont en baisse constante en Belgique, mais les gens ici souhaitent un déploiement rapide du vaccin.

Les gens dans les rues de Bruxelles veulent qu’il soit déployé rapidement. Adil a déclaré à Euronews: « Le fait que nous devions attendre près d’un an pour l’obtenir est probablement le fait que cela nous permet de ne pas avoir une sorte d’euphorie. »

Et Laura, 28 ans, qui vit dans la capitale belge, déclare: «J’espère qu’une fois que le vaccin sera déployé auprès de la plus grande partie de la population, ce sera … vous dites ticket d’or pour mettre l’accent ça va être notre sauveur, mais je le crois vraiment. «

Le gouvernement belge promet d’agir maintenant à une vitesse maximale pour que le vaccin soit livré le plus rapidement possible.