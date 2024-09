La Belgique va contrôler Telegram en vertu de la nouvelle loi européenne sur les technologies – POLITICO

Telegram, fondée par Pavel Durov, d’origine russe, a gagné en popularité grâce à ses fonctionnalités respectueuses de la vie privée, mais est également devenue ces dernières années un foyer pour les théoriciens du complot, les groupes de cybercriminels et les extrémistes promouvant les discours de haine. réclamations avoir plus de 800 millions d’utilisateurs actifs mensuels dans le monde.

Alors que les plus grandes entreprises technologiques du monde sont supervisées par la Commission européenne et soumises aux règles les plus strictes du DSA, les petites plateformes sont supervisées par les régulateurs nationaux du pays où elles ont leur représentation légale.

Telegram a choisi une société basée à Bruxelles, appelée European Digital Services Representative (EDSR), pour le représenter.

Le système sera placé sous la tutelle de l’IBPT, l’autorité belge des télécommunications, qui sera le coordinateur des services numériques. L’IBPT « ne sera pleinement compétente que dans quelques semaines », lorsque le pays publiera sa loi d’application, a déclaré Jimmy Smedts, porte-parole de l’IBPT.

Telegram n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.