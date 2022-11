La Belgique trébuche à nouveau alors que la Coupe du monde au Maroc démarre

DOHA, Qatar – Le Maroc s’est ajouté à la liste des chocs de la Coupe du monde 2022 avec une célèbre victoire 2-0 sur la Belgique.

Les Nord-Africains pensaient avoir pris les devants dans le temps additionnel de la première mi-temps, seulement pour que le VAR exclut le coup franc de Hakim Ziyech pour hors-jeu contre Romain Saiss. Mais les buts d’Abdelhamid Sabiri et de Zakaria Aboukhlal en seconde période ont assuré que les points reviendraient au Maroc.

La Belgique est désormais confrontée à la possibilité d’une sortie anticipée, tandis que le Maroc n’a besoin que d’un point pour se qualifier pour les huitièmes de finale.

Réaction rapide

1. Il est temps de s’inquiéter pour la Belgique

Tout comme il y a quatre jours, ce match se passait tellement mal pour la Belgique qu’à la mi-temps, ce patron Roberto Martinez a dû changer quelque chose. Contre le Canada, c’était des joueurs; contre le Maroc, c’était le système tactique. Les Red Devils ont abandonné leur bancal 3-4-2-1, avec un arrière hybride 3 ou 4, pour un 4-2-3-1 plus logique avec Eden Hazard passant de la gauche au centre.

La première mi-temps a été très mauvaise avec pas assez de mouvement ou de progression de balle au milieu de terrain. Pourtant, malgré une légère amélioration (un tir de Hazard peu après la pause et un autre de Dries Mertens à 25 minutes de la fin), ce n’était pas encore suffisant.

Martinez a effectué d’autres changements après une heure avec Youri Tielemans et Mertens à la place d’Amadou Onana et Hazard. Celui de Hazard est compréhensible car une fois de plus le capitaine était décevant, mais le remplacement d’Onana était plus difficile à comprendre. Kevin De Bruyne a déménagé au centre mais il n’a pas eu beaucoup plus d’impact là-bas non plus. Ce n’est pas sa Coupe du monde pour autant et c’est vraiment dommage.

Plus inquiétant, cela n’a pas été la Coupe du monde de Belgique et il y a de quoi s’inquiéter. Cette équipe n’offre pas grand-chose et ce ne peut pas être uniquement à cause de l’absence de Romelu Lukaku. Et quand le sauveur habituel, le gardien Thibaut Courtois, commet une erreur pour vous coûter un but, vous savez que ce n’est pas votre jour. Vendredi, De Bruyne a plaisanté en disant que la Belgique ne pouvait pas gagner la Coupe du monde parce qu’elle était trop vieille. Il s’est trompé. S’ils ne gagnent pas la Coupe du monde, ce sera parce qu’ils n’ont pas été assez bons, pas à cause de leur âge. Ils ont eu la chance de battre le Canada (1-0) et ils peuvent encore se qualifier en battant la Croatie jeudi. Mais pour l’instant, vous n’y mettriez pas votre maison.

La défaite laisse la Belgique avec du pain sur la planche pour sortir du groupe. Elsa/Getty Images

2. Les fans du Maroc sont incroyables et ont eu leur récompense

L’hymne marocain était autre chose. L’une des meilleures interprétations à ce jour de ce tournoi, toutes équipes confondues. Le stade Al Thumama était rempli de supporters marocains. bruyants, passionnés et tellement désireux de voir leur équipe bien faire qu’ils hurlaient dès qu’un de leurs joueurs s’approchait de la surface.

Groupe F généraliste O ré L GD STP 1 – Maroc 2 1 1 0 +2 4 2 – Belgique 2 1 0 1 -1 3 3 – Croatie 1 0 1 0 0 1 4 – Canada 1 0 0 1 -1 0 Les deux premiers pays se qualifient pour les huitièmes de finale

Tout au long du match, ils ont créé une ambiance incroyable, surtout après les buts de Sabiri et d’Aboukhal qui ont fait exploser le stade deux fois, surtout la deuxième fois !

Les joueurs marocains se sont nourris de cette énergie et de ce soutien incroyables pour jouer avec leur cœur. Le problème c’est qu’ils n’ont pas grand chose d’autre. Malgré le talent d’Achraf Hakimi et de Ziyech, leur 4-3-3 est limité en termes de cohésion depuis l’entrejeu. Ils comptent encore trop sur les livraisons et la créativité de l’ailier de Chelsea. Il l’a fait avec un ballon pour Hakimi juste avant la pause, et sur le but refusé pour hors-jeu face à Saiss, et la superbe revirement de Sofiane Boufal dont la frappe est passée de peu à côté.

Ziyech ne peut pas tout faire tout seul et c’est Sabiri qui a pris le relais pour marquer le premier but. Leurs fans incroyables méritent probablement un meilleur football, mais pour l’instant, ils seront satisfaits de cette célèbre victoire, l’une des plus grandes de l’histoire du pays, qui les place en excellente position pour se qualifier pour les huitièmes de finale avec une victoire contre le Canada.

Les joueurs marocains font la fête avec leurs supporters à plein temps. GLYN KIRK/AFP via Getty Images

3. Batshuayi n’est pas à la hauteur

L’absence de Lukaku pour cause de blessure a été un coup dur pour la Belgique et pour Martinez. Cette équipe est clairement beaucoup plus efficace avec lui. Il est presque prêt à commencer après s’être entraîné avec l’équipe pendant trois jours, mais il a passé 30 minutes à s’échauffer et n’a joué que les 10 dernières minutes. Mais le plus gros problème est que pendant son absence, son remplaçant était Michy Batshuayi. L’attaquant de Fenerbahce a marqué le but gagnant contre le Canada, mais il n’en offre tout simplement pas assez lorsque son équipe a le ballon.

Batshuayi essaie seulement de courir derrière et même qu’il ne fait pas assez bien. Le dimanche, nous l’avons à peine vu. Il a eu une première chance qu’il a manquée et il a fait un gâchis d’une balle décente dans la surface après l’heure de jeu, mais dans l’ensemble, sa performance était médiocre. Il ne s’implique pas dans le jeu de construction, ne se montre pas pour le ballon et les défenseurs centraux marocains ont trouvé très facile d’annuler la menace. Le retour de Lukaku est une excellente nouvelle pour la Belgique, mais il pourrait arriver trop tard.

Notes des joueurs

Belgique: Courtois 3, Alderweireld 4, Verthongen 4, Castagne 4, Meunier 4, Onana 4, Witsel 3, T. Hazard 4, De Bruyne 4, E. Hazard 4, Batshuayi 3

Sous-titres : Lukaku 4, Mertens 4, Tielemans 4, De Ketelaere 4, Trossard 4

Maroc: Munir 6, Hakimi 6, Aguerd 7, Saiss 6, Mazraoui 6, Ounahi 5, Amrabat 6, Amallah 5, Ziyech 7, En-Nesyri 5, Boufal 6

Sous-titres : Attiyat-Allah 5, Sabiri 6, El-Yamiq 5, Hamedallah 5, Aboukhal 6

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Hakim Ziyech

Quelle prestation ! Tout n’était pas parfait bien sûr, ce n’est jamais le cas avec lui, mais il a continué à essayer, a continué à provoquer avec le ballon et son magnifique pied gauche, a continué à chercher un moyen d’avoir un impact sur le jeu. Il pensait avoir marqué avant que VAR n’intervienne et il a été récompensé par une belle passe décisive pour le deuxième but.

Le pire : Thibaut Courtois

Il était le héros après avoir sauvé un penalty contre le Canada. Cette fois, il a coûté au moins un point à son équipe contre le Maroc. Sa terrible erreur sur le but de Sabiri, qui le traversa, envoya les Maghrébins vers la victoire. Il a également été sauvé par le VAR avant la pause dans une situation similaire. Pas une bonne journée du tout.

Thibaut Courtois ne parvient pas à repousser le coup franc d’Abdelhamid Sabiri. Manuel Reino Berengui/DeFodi Images via Getty Images

Faits saillants et moments marquants

Le Maroc 🇲🇦 étourdit le numéro 2 mondial la Belgique 🇧🇪 2-0 dans une victoire historique des Lions de l’Atlas. MASSIF! Il s’agit de la première victoire du Maroc depuis la Coupe du monde 1998 et de la deuxième victoire d’une équipe africaine au Qatar. pic.twitter.com/ssQXYgFyvY — Usher Komugisha (@UsherKomugisha) 27 novembre 2022

Après le match : Ce que les joueurs et les managers ont dit

Amadou Onana : “Nous étions en contrôle du match jusqu’à ce qu’ils marquent. Nous avions beaucoup de possession de balle, surtout en première mi-temps. Il ne manquait que les buts. Le retour de Lukaku est un gros plus pour nous maintenant. Nous devons battre La Croatie, c’est tout ce sur quoi nous nous concentrons en ce moment.”

Selim Amallah : « Nous sommes tellement fiers. C’était une victoire très émouvante aujourd’hui avec cette ambiance incroyable. Cette victoire est pour tous les Marocains du monde entier. Nous avons une équipe unie, nous donnons tout tout le temps. emporté, cependant. Nous avons encore un match pour nous qualifier, mais nous sommes dans une excellente position.

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

Il s’agissait de la première victoire du Maroc à la Coupe du monde depuis sa victoire sur l’Écosse en phase de groupes en 1998.

C’était la première défaite de la Belgique contre une équipe africaine à la Coupe du monde, après avoir remporté trois victoires et un match nul avant ce match.

Le premier but était le premier coup franc direct que Courtois a concédé lors d’un match de compétition avec la Belgique depuis 2013 contre la Serbie (Aleksandar Kolarov) ; Le coup franc de Sabiri était le premier du Maroc dans son histoire en Coupe du monde.

Suivant

Belgique: Martinez doit choisir son équipe pour affronter la Croatie lors du dernier match de groupe jeudi, mais il sait qu’une victoire fera définitivement passer son équipe.

Maroc: C’est le Canada pour les Nord-Africains jeudi, et ils n’ont besoin que d’un point pour s’assurer une place en huitièmes de finale.