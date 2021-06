La Belgique transpire Kevin De Bruyne et Eden Hazard en forme avant le match contre l’Italie

La Belgique transpire sur la forme du capitaine Eden Hazard et du meneur de jeu Kevin De Bruyne avant leur quart de finale du Championnat d’Europe 2020 contre l’Italie à Munich vendredi, selon l’entraîneur Roberto Martinez.

De Bruyne s’est blessé à la cheville lors de la victoire 1-0 de dimanche contre le Portugal en huitièmes de finale, tandis que Hazard s’est également retiré à trois minutes de la fin lors d’un double coup porté aux Belges les mieux classés.

De Bruyne a des ecchymoses aux ligaments et Hazard a subi un tiraillement aux ischio-jambiers, a déclaré Martinez lors d’une conférence de presse, mettant leurs chances de jouer à 50-50.

« Les premières informations que nous avons du personnel médical sont positives pour les deux, ils resteront avec l’équipe et ils n’ont aucun dommage structurel », a déclaré Martinez.

« Mais nous courons contre le temps et il est très difficile de les voir en pleine forme. Nous devons donc le prendre au jour le jour pour essayer de les remettre en forme. »

Hazard et De Bruyne s’étaient remis de leurs blessures juste avant le Championnat d’Europe pour aider la Belgique à traverser la phase de groupes et donner plus de confiance à l’équipe.

« Nous étions tous un peu inquiets avant de recevoir les nouvelles des analyses et c’était un soulagement pour tout ce que nous pouvons maintenant travailler pour essayer de les remettre en forme », a ajouté Martinez.

L’Espagne a déclaré que le gardien de deuxième choix Simon Mignolet s’était blessé au genou et que les scanners avaient montré qu’il ne récupérerait pas à temps, il était donc renvoyé dans son club, le Club de Bruges.

Il est remplacé par Thomas Kaminski, non plafonné, du club anglais des Blackburn Rovers.

Les équipes ne peuvent pas remplacer les joueurs de champ dans leur équipe une fois qu’elles ont joué leur premier match dans le tournoi, mais les gardiens peuvent être remplacés en cas de blessure.