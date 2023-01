La Belgique se qualifie pour le Final Four avec un triomphe sur la Nouvelle-Zélande

La Belgique, championne en titre, est restée sur la bonne voie pour remporter des titres consécutifs en atteignant les demi-finales de la Coupe du monde masculine de hockey FIH Odisha 203, l’emportant 2-0 sur la Nouvelle-Zélande en quarts de finale au stade Kalinga mardi.

Ils ont rejoint l’Australie, numéro un mondial, en demi-finale et attendent le vainqueur des Pays-Bas et de la Corée mercredi pour décider d’une place en finale.

A LIRE AUSSI | Coupe du monde FIH 2023 : l’Australie passe en demi-finale avec une victoire 4-3 sur l’Espagne dans un thriller

Les Red Lions ont frappé via Tom Boon à la 10e minute et Florent Van Aubel a ensuite doublé son avance à la 15e minute. Les deux frappes des deux premiers quarts-temps se sont avérées suffisantes car ils ont défendu vigoureusement pour contrecarrer la Nouvelle-Zélande.

La conversation avant le match était la blessure subie par Alex Hendrickx quittant la Belgique sans leur as drag-flicker pour le reste de la Coupe du monde.

Cependant, l’attaquant vedette Tom Boon a apaisé certains des soucis en inscrivant le premier corner de pénalité remporté par la Belgique en disséquant parfaitement l’écart entre le gardien et le défenseur du poste.

Ce fut un excellent début de match pour la Belgique qui a joué avec confiance dès le premier coup de sifflet, faisant circuler calmement le ballon d’un côté à l’autre à la recherche d’ouvertures dans la défense expérimentée des Kiwis. La Nouvelle-Zélande cherchait principalement à rattraper la Belgique avec des contre-attaques rapides, mais le milieu de terrain belge expérimenté continuait d’arrêter toutes les tentatives qu’ils faisaient pour sortir pendant la pause.

La Belgique a marqué son deuxième but dans la première minute du deuxième quart-temps alors qu’un excellent travail de la droite de Boccard Gauthier a mené à un centre qui a été terminé par Florent van Aubel pour porter le score à 2-0.

Cela a aggravé les problèmes de la Nouvelle-Zélande car ils devaient maintenant marquer trois buts pour maintenir leur campagne de Coupe du monde en vie. Les Black Sticks ont fait de leur mieux pour déclencher un retour avant la mi-temps, comme ils l’avaient fait il y a à peine 48 heures contre l’Inde. Mais la défense belge était résolue.

Les Black Sticks ont réussi à décrocher un corner de pénalité dans la dernière minute de la première mi-temps, car l’excellent travail de Sam Lane sur la ligne de fond gauche a été interrompu par un pied belge dans le cercle. La tentative de coup de drague de Kane Russell a cependant été bien surveillée par le gardien Vincent Vanasch jusqu’à la toute fin et il a plongé bas sur sa droite et a fait l’arrêt pour garder la feuille blanche et l’avance de deux buts de la Belgique intactes à la pause.

La Belgique a continué d’étouffer la Nouvelle-Zélande, malgré le passage d’une presse haute à une presse médiane. John-John Dohmen était particulièrement impressionnant au milieu, envahissant tout joueur kiwi qui tentait de porter le ballon par l’arrière.

Avec leurs capacités de contre-attaque limitées, la Nouvelle-Zélande a essayé de construire à partir de l’arrière et a réussi à créer quelques opportunités de tir dans le cercle belge, mais la Belgique est toujours revenue en nombre et les tirs ont été bloqués avant qu’ils ne puissent atteindre le cercle. but.

Les champions en titre ont terminé le troisième quart-temps avec la meilleure opportunité de marquer alors qu’un ballon haut du skipper Felix Denayer a trouvé Cédric Charlier seul dans le cercle, mais sa tentative de renard du remplaçant Leon Hayward au premier poteau a été contrecarrée par le gardien alerte Kiwi.

La Nouvelle-Zélande a connu un excellent début de quart-temps car un coup de pied délibéré du Belge Arthur de Sloover, à l’intérieur de ses 25 mètres défensifs, lui a valu un corner de pénalité dès la première minute. Les Black Sticks ont opté pour une variante alors que Russell a poussé le ballon vers Hayden Phillips sur la droite, qui a tenté de dévier le ballon dans le but, mais sa tentative est allée de peu et la Belgique a survécu.

La prochaine grande chance du match est également tombée sur le chemin de la Nouvelle-Zélande alors qu’une passe écrasée dans le cercle par Nick Ross a été déviée par un Connor Greentree pressé, mais le ballon est passé par le poteau éloigné du but, le ratant d’un cheveu.

La Nouvelle-Zélande a retiré son gardien à sept minutes de la fin du match pour lui donner un avantage dans le champ extérieur, après avoir échoué à percer la défense belge tout au long du match. Cependant, les Red Lions sont restés inchangés, gardant calmement la Nouvelle-Zélande hors de leur cercle pendant la majeure partie des sept dernières minutes, pour remporter une autre victoire impressionnante et assurer leur place en demi-finale alors qu’ils tentaient de défendre leur titre de Coupe du monde.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)