La Belgique se prépare pour un mois de procès pour terrorisme dans des attentats qui ont fait 32 morts

Le plus grand procès de l’histoire belge a débuté lundi avec 10 hommes accusés d’avoir participé à des attentats-suicides islamistes à Bruxelles en 2016 qui ont tué 32 personnes et blessé plus de 300.

Prévu pour durer sept mois, le procès a ravivé des souvenirs douloureux pour ceux qui ont perdu des êtres chers, ont été blessés ou ont été témoins du double attentat à l’aéroport et d’une troisième bombe dans le métro le 22 mars 2016.

Neuf des accusés sont inculpés de multiples meurtres et tentatives de meurtre dans un contexte terroriste, et risquent des peines d’emprisonnement à perpétuité. Tous les 10 sont accusés de participer aux activités d’un groupe terroriste.

La juge présidente Laurence Massart a confirmé l’identité des prévenus. Tous sauf Oussama Krayem, un ressortissant suédois accusé d’avoir planifié d’être un deuxième kamikaze dans le métro, ont répondu à ses questions.

Six des accusés ont été reconnus coupables en juin d’avoir participé aux attentats terroristes de novembre 2015 à Paris, qui ont fait 130 morts. Cependant, le procès belge sera différent en ce sens qu’il sera déterminé par un jury et non par des juges.

REGARDEZ je Salah Abdeslam condamné dans les attentats en France : L’attaquant rescapé de Paris reconnu coupable de terrorisme Le seul attaquant survivant du groupe qui a perpétré les attentats de Paris en 2015 a été reconnu coupable d’accusations de terrorisme et de meurtre et condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. je

1 accusé présumé mort

Les attentats de Bruxelles ont été revendiqués par le groupe État islamique en Irak et en Syrie et ont tué 15 hommes et 17 femmes, venus de Belgique, des États-Unis, des Pays-Bas, de Suède, de Grande-Bretagne, de Chine, de France, d’Allemagne, d’Inde, du Pérou et de Pologne – dont beaucoup d’entre eux sont basés dans la ville qui abrite les institutions de l’UE et de l’OTAN.

Trois kamikazes sont également morts dans les explosions.

Des preuves sont exposées dans une affaire lors du début du procès pour les attentats de Bruxelles, au bâtiment Justitia à Bruxelles lundi. (Olivier Matthys/Reuters)

Parmi les personnes jugées figure Mohamed Abrini, qui, selon les procureurs, s’est rendu à l’aéroport avec deux kamikazes, mais s’est enfui sans faire exploser sa valise d’explosifs.

Salah Abdeslam, né à Bruxelles de parents marocains et principal suspect du procès de Paris, fait également partie des prévenus devant le tribunal situé dans l’ancien siège de l’Otan à la périphérie de la capitale belge.

Oussama Atar, qui a été identifié comme un possible organisateur des attentats meurtriers de Paris et de Bruxelles, sera jugé par contumace. On pense qu’il est mort au cours des derniers mois de combats de l’État islamique en Irak et en Syrie.

Les survivants réclament justice

Conformément à la procédure judiciaire belge, les accusés n’ont pas déclaré s’ils sont innocents ou coupables.

Les procureurs devraient commencer mardi à lire l’acte d’accusation de 486 pages avant que les auditions de quelque 370 experts et témoins puissent commencer.

Des dommages aux vitres du terminal de l’aéroport de Zaventem, l’un des sites de deux attentats meurtriers à Bruxelles, sont observés le 22 mars 2016. (Peter Dejong/Associated Press)

Environ 1 000 personnes se sont inscrites pour être représentées aux audiences.

“J’ai eu beaucoup de mal à dormir la nuit dernière”, a déclaré aux journalistes Christelle Giovannetti, qui porte désormais des appareils auditifs en raison de blessures dans l’attentat du métro, avant le début du procès.

Sylvie Ingels, qui se trouvait à proximité de la première bombe de l’aéroport, a déclaré avoir fait des cauchemars à répétition ces derniers jours.

“Si je viens aujourd’hui, c’est pour franchir ce pas et aller au-delà de mes peurs. C’est important d’être là. C’est leur procès mais aussi le nôtre. Nous attendons des réponses”, a-t-elle déclaré.