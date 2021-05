La Belgique restreint l’utilisation du vaccin J&J à la suite du décès d’une personne ayant reçu le vaccin Covid-19

Un communiqué publié mercredi par le ministre belge de la Santé Frank Vandenbroucke et ses homologues régionaux a indiqué que le gouvernement fédéral avait décidé de limiter temporairement le vaccin aux personnes âgées de 41 ans et plus.

La décision, prise à la suite du décès d’une femme qui a développé des effets secondaires graves après avoir reçu le vaccin Johnson & Johnson, sera réexaminée après « une analyse bénéfice-risque plus détaillée » est menée par l’Agence européenne des médicaments (EMA).

Le gouvernement a confirmé que la femme, qui avait moins de 40 ans, était décédée à l’hôpital le 21 mai après avoir souffert d’une thrombose grave et d’une carence en plaquettes à la suite de sa vaccination, qui lui avait été administrée par l’intermédiaire de son employeur plutôt que par le biais de la campagne officielle de vaccination du gouvernement.

Johnson & Johnson a suspendu le mois dernier le déploiement de son vaccin en Europe après plusieurs cas signalés de rares cas de coagulation sanguine chez des receveurs aux États-Unis. Après avoir étudié les données disponibles, l’EMA a déclaré qu’il existait un lien possible entre le jab et les cas de coagulation aux États-Unis, mais que ses avantages globaux l’emportaient sur les risques.

Le géant pharmaceutique a repris ses livraisons européennes après avoir ajouté une étiquette d’avertissement à ses doses, mais a déclaré qu’il n’y avait pas de relation causale claire entre le vaccin et les caillots sanguins.

Les responsables belges de la santé ont noté dans leur déclaration que seulement 40 000 doses environ du vaccin Janssen de J&J avaient été livrées à l’État jusqu’à présent, et que la grande majorité (80 %) ont été administrées à des personnes âgées de 45 ans ou plus.

L’EMA a annoncé plus tard mercredi qu’elle examinait le décès de la femme en Belgique, ainsi que des informations faisant état de caillots sanguins dans d’autres pays. Johnson and Johnson n’a pas encore répondu publiquement à la suspension de la Belgique pour les moins de 41 ans.

La Belgique a signalé à ce jour 1 049 822 cas confirmés de Covid-19, avec 24 853 décès depuis le début de la pandémie. Grâce à sa campagne de vaccination, le gouvernement a donné à plus de 4,4 millions de personnes au moins une dose d’un vaccin Covid-19, dont plus de 40 000 avec le vaccin Johnson & Johnson.

