La Belgique qualifie de « honteuse » la réaction de l’UE au conflit israélo-palestinien

17h08 GMT — Les enfants morts dans la guerre à Gaza constituent un « échec moral » du monde, selon la Croix-Rouge

Un mois après le récent éclatement du conflit israélo-palestinien, la Croix-Rouge a exigé la fin des horribles souffrances des civils, et en particulier des enfants, dénonçant une « défaillance morale ».

“Un mois plus tard, les civils de Gaza et d’Israël sont contraints d’endurer d’énormes souffrances et pertes. Cela doit cesser”, a déclaré le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) dans un communiqué.

16h51 GMT — Le chef de l’OMS appelle à un cessez-le-feu humanitaire à Gaza

Le chef de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a exhorté toutes les parties à Gaza à accepter un cessez-le-feu humanitaire alors que les « bombardements intenses » dans l’enclave palestinienne sous blocus se poursuivent depuis un deuxième mois.

“Cela a été un mois de bombardements intenses à Gaza. 10 000 personnes sont mortes. Plus de 4 000 d’entre elles étaient des enfants”, a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus sur X, demandant : “Combien de temps durera cette catastrophe humaine ?”

L’OMS exhorte « toutes les parties à accepter un cessez-le-feu humanitaire et à œuvrer en faveur d’une paix durable », a déclaré Tedros.

16h47 GMT — Plus de 400 citoyens et résidents américains ont quitté Gaza (Département d’Etat)

Les États-Unis ont aidé plus de 400 citoyens américains, résidents permanents légaux et autres personnes éligibles à quitter Gaza, a déclaré un porte-parole du Département d’État américain.

16h41 GMT — Israël et le Hezbollah échangent des tirs alors que l’envoyé américain se rend au Liban

Israël et le groupe libanais du Hezbollah ont échangé des tirs transfrontaliers lors de la visite de l’envoyé américain Amos Hochstein à Beyrouth.

Un communiqué de l’armée israélienne indique que 20 roquettes ont été tirées depuis le Liban sur le nord d’Israël, déclenchant des sirènes en Haute Galilée et sur le plateau du Golan.

Les forces israéliennes ont répondu par des tirs d’artillerie en direction des sources des tirs de roquettes, indique le communiqué.

15h58 GMT — L’envoyé palestinien au Royaume-Uni dénonce le silence du monde face aux attaques israéliennes et craint une deuxième « Nakba » à Gaza

L’ambassadeur palestinien au Royaume-Uni, Husam Zomlot, a réitéré son avertissement concernant le projet israélien d’une autre « Nakba » à Gaza, et pour preuve, il a partagé des séquences vidéo montrant des déplacements massifs de personnes à Gaza du nord vers le sud.

“Les chars d’invasion israéliens sont à #Gaza pour forcer l’expulsion massive des Palestiniens de leurs foyers”, a écrit Zomlot sur X, partageant des séquences vidéo appartenant prétendument à un groupe de Palestiniens déplacés de force de la partie nord de Gaza sous blocus.

15h09 GMT — La France annonce que plus de 100 ressortissants ont été évacués de Gaza

Plus de 100 ressortissants français et leurs familles ont été évacués de Gaza via le poste frontière de Rafah vers l’Egypte, a indiqué le ministère des Affaires étrangères à Paris.

“Deux groupes de ressortissants français, responsables et ayants droit ont pu quitter” lundi et mardi la bande de Gaza et se trouvent désormais “en sécurité en Egypte”, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Ces départs “portent le nombre de sorties organisées par la France à plus de 100 personnes”, ajoute le texte.

15h01 GMT — Victimes lorsque des avions israéliens frappent un quartier résidentiel à Gaza

Les autorités de Gaza ont déclaré qu’un grand nombre de personnes avaient été tuées et blessées lors de frappes aériennes israéliennes sur un quartier résidentiel de la ville centrale de Deir al Balah.

“Le bombardement a provoqué des destructions massives dans la région”, a déclaré à Anadolu Salama Marouf, porte-parole du bureau des médias du gouvernement basé à Gaza.

Le porte-parole du ministère de la Santé, Ashraf al Qudra, a confirmé que des victimes avaient été signalées lors de l’attaque israélienne, mais n’a pas donné de chiffre exact.

14h54 GMT — Corridor maritime et hôpitaux flottants pour Gaza au centre de la conférence de Paris

Les puissances mondiales se réunissent à Paris pour coordonner l’aide et l’assistance aux blessés dans l’enclave palestinienne de Gaza, avec la création éventuelle d’un couloir maritime, d’installations médicales navales et d’hôpitaux de campagne à envisager, ont indiqué des diplomates européens.

La conférence rassemble des acteurs régionaux tels que l’Égypte, la Jordanie et les pays arabes du Golfe ainsi que des puissances occidentales et des membres du G20 – à l’exclusion de la Russie.

Les institutions internationales et les organisations non gouvernementales opérant à Gaza devraient également y assister.

14h40 GMT — Israël fait obstacle à la libération d’otages étrangers à Gaza — Hamas

Le Hamas a déclaré qu’Israël avait empêché la libération de 12 étrangers détenus par le groupe de résistance palestinienne à Gaza.

“Nous avions prévu de libérer 12 otages de nationalité étrangère ces derniers jours, mais l’occupation (israélienne) a entravé ce mouvement”, a déclaré la branche armée du groupe, les Brigades Qassam, dans un communiqué.

“Nous sommes prêts à les libérer, mais la situation sur le terrain et l’agression israélienne empêchent que cela se produise”, a déclaré le Hamas.

14h19 GMT — Le bureau de l’ONU à Genève rend hommage à des dizaines d’employés de l’UNRWA tués à Gaza

Le bureau des Nations Unies à Genève a rendu hommage à des dizaines de membres du personnel de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) tués à Gaza depuis le 7 octobre à la suite des attaques aveugles et intensifiées des forces israéliennes.

Les responsables et le personnel de l’ONU ont observé une minute de silence en mémoire des personnes décédées lors des attaques israéliennes sur Gaza.

Le porte-parole du Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA), Jens Laerke, a partagé une vidéo de la commémoration sur la plateforme de médias sociaux X, écrivant : « Un moment solennel et profondément triste à l’ONU à Genève aujourd’hui, en hommage à nos collègues de l’UNRWA tués à Gaza. »