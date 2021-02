BRUXELLES – La Belgique utilisera les 443 000 doses de vaccin AstraZeneca COVID-19 que le pays recevra au cours du mois de février pour vacciner les personnes de moins de 55 ans.

Les régulateurs du pays de 11,5 millions d’habitants ont déconseillé l’utilisation du vaccin AstraZeneca pour les personnes âgées en raison d’un manque de données sur son efficacité, le groupe de travail belge sur la vaccination a donc réorganisé sa stratégie.

Il a décidé que les doses iraient en priorité aux agents de santé de moins de 55 ans ainsi qu’aux résidents et au personnel des établissements de soins collectifs de cette tranche d’âge. Sabine Stordeur, qui copréside le groupe de travail, a déclaré mardi que des personnes appartenant à des groupes à haut risque souffrant de maladies sous-jacentes et des policiers travaillant sur le terrain se verraient également proposer des injections d’AstraZeneca.

Les personnes de plus de 55 ans continueront de recevoir les deux autres vaccins approuvés dans l’UE, Pfizer / BioNtech et Moderna.

Le nombre d’infections a atteint un plateau en Belgique, avec de nouveaux cas quotidiens entre 2000 et 2500, tandis que les décès liés aux coronavirus diminuent. À ce jour, quelque 336 300 résidents belges ont reçu une première dose de vaccin.

L’ÉPIDÉMIE DE VIRUS:

– Les preuves s’accumulent selon lesquelles le COVID-19 peut ne pas protéger contre une nouvelle infection avec certaines des nouvelles variantes.

«La campagne pour vacciner les Américains contre le coronavirus s’accélère et les nouveaux cas enregistrés sont tombés à leur plus bas niveau en trois mois, mais les autorités craignent que les célébrations bruyantes du Super Bowl ne puissent alimenter de nouvelles épidémies.

– L’Afrique du Sud cherche un nouveau plan de vaccination contre le virus après avoir décidé de ne pas utiliser AstraZeneca jab, craignant qu’il ne soit pas assez efficace contre la variante dominante du pays

– Les démocrates proposent un supplément de 1 400 $ en paiements directs dans le cadre du plan de secours américain.

COPENHAGUE, Danemark – La Norvège a prolongé ses restrictions globales de voyage jusqu’au 15 avril, déconseillant les voyages qui ne sont pas strictement nécessaires et exhortant les gens à rester chez eux pour les vacances de Pâques.

«La situation de l’infection dans le monde signifie que de très nombreux pays ont des restrictions d’entrée très strictes, ainsi que des mesures de contrôle des infections étendues», a déclaré le ministère des Affaires étrangères à Oslo.

«Nous sommes encore loin d’une situation normale et la situation de l’infection dans de nombreuses régions du monde évolue rapidement», a déclaré la ministre des Affaires étrangères Ine Eriksen Soereide à l’agence de presse norvégienne NTB.

L’Estonie voisine a levé mardi certaines de ses restrictions de voyage, affirmant que les voyageurs en provenance de Bulgarie, de Finlande, de Grèce, d’Islande et de Norvège ne sont pas soumis à sa quarantaine de 10 jours à compter du 15 février.

JACKSON, Mississippi – Les responsables du Mississippi disent qu’environ 2% des vaccinations contre le coronavirus administrées jusqu’à présent dans l’État sont allées à des personnes ayant des adresses hors de l’État.

Les directives du Mississippi indiquent que la vaccination est disponible pour toute personne de 65 ans ou plus ou pour ceux qui ont au moins 16 ans et qui ont des problèmes de santé sous-jacents qui pourraient les rendre plus vulnérables au virus.

Les plus hauts responsables de la santé publique de l’État ont déclaré lundi que la vaccination est censée être limitée aux résidents du Mississippi ou aux personnes d’autres États travaillant dans le Mississippi. Cependant, ils ont déclaré que les personnes qui faisaient des injections ne vérifient pas l’identité ou ne vérifient pas que les résidents hors de l’État travaillent dans le Mississippi.

Le New Orleans Advocate / The Times-Picayune a récemment rapporté que les résidents de la Louisiane se rendent au Mississippi pour se faire vacciner parce que la Louisiane a des directives d’éligibilité à la vaccination plus strictes.

MONTGOMERY, Ala. – Des centaines de personnes se sont présentées sur les sites de vaccination de l’Alabama alors que l’État élargit considérablement l’admissibilité à recevoir des vaccinations contre le coronavirus.

À partir de lundi, les personnes qui se qualifient pour les vaccinations en Alabama incluent toutes les personnes de 65 ans et plus, les éducateurs, les employés d’épicerie, certains travailleurs du secteur manufacturier, les travailleurs des transports en commun, les employés de l’agriculture, les législateurs d’État et les agents constitutionnels.

Seuls les travailleurs de la santé, les premiers intervenants, les résidents des maisons de soins infirmiers et les personnes de 75 ans et plus étaient admissibles auparavant.

Le changement signifie que pas moins de 1,5 million de personnes dans l’État sont désormais admissibles à des injections, contre environ 700 000. Mais l’approvisionnement en vaccins est encore limité et les autorités demandent aux personnes qui ne sont pas à haut risque de tomber malades de laisser d’autres personnes se faire vacciner en premier.

PORTLAND, Oregon – Les rendez-vous pour recevoir le vaccin contre le coronavirus dans l’Oregon ont été rapidement réservés car les résidents de 80 ans et plus sont désormais éligibles pour recevoir des doses.

Les aînés de l’Oregon ont attendu des semaines pour recevoir le vaccin, après que la date d’admissibilité initiale a été retardée, puis la gouverneure Kate Brown a décidé de donner la priorité aux éducateurs avant les personnes âgées.

Les personnes âgées ont été le groupe le plus touché dans l’État en ce qui concerne le virus – les personnes de 60 ans et plus représentent 90% des décès dus au COVID-19 en Oregon.

Lundi, les personnes âgées de 80 ans et plus ont commencé à recevoir des injections. Et les rapports des médias disent que tous les rendez-vous disponibles pour les seniors ont été réservés.

LANSING, Michigan – Un juge du Michigan a rejeté les accusations de conduite désordonnée contre six coiffeurs qui avaient reçu une contravention au printemps dernier lors d’une manifestation au Capitole de l’État.

Les femmes coupaient les cheveux pour protester contre la décision du gouverneur Gretchen Whitmer de garder les salons de coiffure et les salons fermés pendant près de trois mois en raison de la pandémie de coronavirus.

Les femmes ont fait valoir que les contraventions devaient être rejetées parce que la Cour suprême de l’État avait statué en octobre que de nombreuses ordonnances de Whitmer avaient été rendues en vertu d’une loi inconstitutionnelle.

Le juge du district de Lansing, Kristen Simmons, a accédé à la demande lundi.

Il n’y a eu aucun commentaire immédiat du bureau du procureur général.

INDIANAPOLIS – Les législateurs de l’Indiana ont fait le premier pas vers l’annulation du veto du gouverneur sur un projet de loi interdisant aux villes de réglementer les propriétés locatives.

Le gouverneur Eric Holcomb avait déclaré que la loi ne devrait pas être adoptée pendant la pandémie de coronavirus, et les détracteurs de la mesure ont fait valoir qu’elle empêcherait les autorités locales de protéger les locataires contre les propriétaires abusifs.

Le Sénat de l’État a voté lundi 30 contre 17 pour annuler le veto qu’Holcomb a émis en mars après la session législative de l’année dernière. Les partisans du projet de loi disent qu’il évite un «méli-mélo» de réglementations locales.

La State House devrait également voter pour annuler le veto pour qu’il soit annulé.

GENÈVE – Le chef de l’Organisation mondiale de la santé a déclaré lundi que l’émergence de nouvelles variantes de COVID-19 avait soulevé des questions sur le fonctionnement ou non des vaccins existants, qualifiant de «préoccupante» que les vaccins développés jusqu’à présent pourraient être moins efficaces contre la variante détecté pour la première fois en Afrique du Sud.

Tedros Adhanom Ghebreyesus a déclaré lors d’un point de presse que la décision de l’Afrique du Sud, dimanche, de suspendre sa campagne de vaccination à l’aide du vaccin AstraZeneca est « un rappel que nous devons faire tout ce que nous pouvons pour réduire la circulation du virus avec des mesures de santé publique éprouvées. »

Il a déclaré qu’il était de plus en plus clair que les fabricants de vaccins devraient modifier leurs vaccins existants pour faire face à l’évolution génétique en cours du coronavirus, affirmant que des injections de rappel seraient très probablement nécessaires, d’autant plus que de nouvelles variantes du virus se propagent maintenant dans le monde et semblent susceptibles de le faire. deviennent les souches prédominantes.

WASHINGTON – Le président Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris ont «virtuellement visité» un site de vaccination de masse soutenu par le gouvernement fédéral lundi à Glendale, en Arizona.

Le service de service au volant du State Farm Stadium donne un coup de COVID-19 toutes les 10 secondes environ.

Biden et Harris ont promis d’ouvrir 100 sites similaires à travers le pays dans les semaines à venir et ont appelé le Congrès à fournir un financement pour encore plus. Biden a intensifié le soutien fédéral aux installations par le biais de l’Agence fédérale de gestion des urgences et du Pentagone.

Le président a déclaré qu’il était en avance pour tenir sa promesse de fournir 100 millions d’injections au cours des 100 premiers jours de sa présidence, en disant: «Je pense que nous allons considérablement dépasser ce montant.» Les Centers for Disease Control and Prevention ont rapporté que plus de 22 millions de doses ont été administrées depuis l’inauguration de Biden il y a moins de trois semaines.

SEATTLE – Des dizaines d’hôpitaux de l’État de Washington ont appris que les masques respiratoires N95 qui auraient été achetés à la société 3M sont des contrefaçons qui n’ont pas été fabriquées par la société.

Le Seattle Times a rapporté que l’Association des hôpitaux de l’État de Washington avait alerté les hôpitaux de l’État au sujet d’une notification de 3M selon laquelle certains masques étaient des imitations.

L’association a demandé aux 115 hôpitaux de l’État de trier les fournitures de masques et de retirer les équipements potentiellement affectés.

Plusieurs hôpitaux ont envoyé des masques à 3M pour des tests et la société a confirmé que certains étaient contrefaits.

On ne sait pas si les masques contrefaits sont moins sûrs que ceux fabriqués par 3M.