La Belgique mène le Canada 1-0 en 2e mi-temps de la Coupe du monde masculine

Le Canada a perdu 1-0 contre la Belgique au début de la seconde moitié de son premier match de Coupe du monde masculin depuis 1986.

Le Belge Michy Batshuayi a transformé une course après une longue passe au milieu à la 44e minute, une fin décevante pour le Canada outsider dans une mi-temps au cours de laquelle il a principalement dicté les conditions de jeu.

Le Canada a effectué deux remplacements à la 57e minute avec le meilleur marqueur masculin de tous les temps du Canada, Cyle Larin, et Ismael Kone, 20 ans, remplaçant le capitaine Atiba Hutchinson et Junior Hoilett.

Alors que la Belgique avait 56% de possession de balle en première mi-temps, le Canada a dominé la Belgique 14-4 (2-2 cadré) et a profité d’une magnifique chance de marquer avec un penalty d’Alphonso Davies à la neuvième minute qui a été refusé par le gardien belge Thibaut Courtois à préserver le match nul 0-0 à l’époque.

L’arbitre assistant vidéo a récompensé l’occasion pour le Canada après qu’un tir de Tajon Buchanon a ricoché sur la main d’un défenseur belge dans la surface.

Mais l’effort de Davies au sol sur son côté gauche a été refusé. Le Canada n’a jamais marqué de but en Coupe du monde masculine.

Davies et le milieu de terrain clé Stephen Eustáquio faisaient partie du onze de départ de l’entraîneur John Herdman malgré des problèmes de blessure. Milan Borjan a obtenu le feu vert devant le filet.

Batshuayi célèbre son but à la 44e minute contre le Canada. (Nathan Denette/La Presse Canadienne)

Borjan a été testé tôt lorsque le défenseur canadien Alistair Johnston a donné le ballon au Belge Batshuayi, qui a réussi un tir cadré de l’extérieur de la surface. Mais Borjan s’est montré à la hauteur, prenant calmement le ballon dans ses bras.

Alors que les joueurs canadiens entraient sur le terrain pour s’échauffer au stade Ahmad Bin Ali à Doha, au Qatar, Drake’s Commencé en bas de l’échelle retentit dans toute la salle – une entrée appropriée pour une équipe que beaucoup ne s’attendaient pas à être là en premier lieu.

Le Canada est apparu pour la dernière fois sur la plus grande scène du soccer masculin en 1986, où il a perdu trois matchs consécutifs sans même inscrire un but.

Mais après s’être classé premier dans les qualifications régionales de la CONCACAF devant des États-Unis, le Mexique et le Costa Rica, le Canada devrait faire plus de dégâts cette fois-ci. Le Canada a réservé son billet pour le Qatar avec une victoire de 4-0 contre la Jamaïque en mars à Toronto.

Armé de l’un des joueurs d’élite du monde à Davies, qui brille en club pour le Bayern Munich allemand, ainsi que de l’attaquant lillois Jonathan David, l’équipe canadienne possède le talent pour secouer des adversaires plus établis.

Attirés dans le groupe F aux côtés de la Belgique (2e), de la Croatie (12e) et du Maroc (22e), les Canadiens, classés au 41e rang, ont un chemin difficile vers la phase à élimination directe.

Plus tôt mercredi, la Croatie et le Maroc ont fait match nul sans but.

Oh le Canada à la @FIFAWorldCup 🇨🇦 Quel moment. #WeCAN pic.twitter.com/HER8EFWzNK —@CanadaSoccerFR

Regardez Soccer North en direct immédiatement après chacun des matchs du Canada sur Gemme de Radio-CanadaCBCSports.ca et le Chaîne YouTube de CBC Sports