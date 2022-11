La Belgique, la Croatie Star Favorites et le Canada envisagent de mettre en scène Upset

Le Groupe F de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 comprend la Belgique, la Croatie, le Canada et le Maroc, la phase de groupes se jouant du 20 novembre au 2 décembre.

La génération dorée belge a une chance de plus de s’emparer d’un trophée international. L’équipe classée numéro 1 compte des joueurs de classe mondiale comme Kevin de Bruyne, Thibaut Courtois et Romelu Lukaku. La chute d’Eden Hazard ces derniers temps est un sujet de préoccupation majeur pour le manager Roberto Martinez, car il doit décider s’il doit ou non choisir la star du Real Madrid dans la formation de départ.

A LIRE AUSSI : FIFA Analyse et prédiction du groupe D de la Coupe du monde 2022 : la France retrace l’histoire avec l’Australie et le Danemark comme mines terrestres improbables

La Belgique a fait un voyage de rêve en Russie la dernière fois jusqu’à la demi-finale où la France a eu raison d’eux grâce à une tête de Samuel Umtiti. Ils ont terminé troisième du tournoi après avoir battu l’Angleterre. Cependant, De Bruyne doit créer de la magie avec son pied pour améliorer la performance de la Belgique de la dernière fois. Tous les regards seront tournés vers lui car il s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs du monde depuis la dernière Coupe du monde.

Pendant ce temps, Lukaku n’a pas beaucoup joué au football ces derniers temps, mais il sera la clé pour eux devant le but. Alors que Yannick Carrasco de l’Atletico Madrid sera un autre joueur qui doit briller sur la grande scène du Qatar.

Effectif de Belgique

Gardiens : Thibaut Courtois (Real Madrid), Simon Mignolet (Club Bruges), Koen Casteels (VfL Wolfsbourg).

Défenseurs : Jan Vertonghen (Anderlecht), Toby Alderweireld (Royal Antwerp), Leander Dendoncker (Aston Villa), Zeno Debast (Anderlecht), Arthur Theate (Rennes), Wout Faes (Leicester City).

Milieux de terrain : Hans Vanaken (Club Bruges), Axel Witsel (Atletico Madrid), Youri Tielemans (Leicester City), Amadou Onana (Everton), Kevin De Bruyne (Manchester City), Yannick Carrasco (Atletico Madrid), Thorgan Hazard (Borussia Dortmund) , Timothy Castagne (Leicester City), Thomas Meunier (Borussia Dortmund).

Attaquants : Romelu Lukaku (Inter Milan), Michy Batshuayi (Fenerbahce), Lois Openda (Racing Lens), Charles De Ketelaere (AC Milan), Eden Hazard (Real Madrid), Jeremy Doku (Rennes), Dries Mertens (Galatasaray), Leandro Trossard (Brighton & Hove Albion)

Croatie

Les finalistes de la dernière fois entreront à nouveau dans le tournoi en tant que grands outsiders du tournoi dirigé par un vainqueur du Ballon d’Or Luka Modric. Cette fois, la Croatie sera sans Ivan Rakitic et Mario Mandzukic qui ont retiré leur annonce du football international. Ivan Perisic et Mateo Kovacic seront les autres joueurs aux côtés de Modric qui joueront un rôle crucial si la Croatie doit faire un long voyage dans le tournoi.

Ils seront les favoris aux côtés de la Belgique pour se qualifier dans le groupe F, mais leur objectif principal sera de prendre le dessus sur De Bruyne and Co. L’entraîneur croate Zlatko Dalic doit former l’unité dans l’équipe pour reproduire le succès de la Russie.

Lors du match amical précédant le tournoi, ils ont battu l’Arabie saoudite 1-0. Les Croates, qui ont perdu 4-2 contre la France lors de la finale il y a quatre ans en Russie, entament leur dernière candidature à la Coupe du monde contre le Maroc à Al Khor le 23 novembre.

Gardiens : Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb), Ivica Ivusic (NK Osijek), Ivo Grbic (Atletico Madrid).

Défenseurs : Domagoj Vida (AEK Athènes), Dejan Lovren (Zenit Saint-Pétersbourg), Borna Barisic (Rangers), Josip Juranovic (Celtic), Josko Gvardiol (RB Leipzig), Borna Sosa (VfB Stuttgart), Josip Stanisic (Bayern Munich), Martin Erlic (Sassuolo), Josip Sutalo (Dinamo Zagreb).

Milieux de terrain : Luka Modric (Real Madrid), Mateo Kovacic (Chelsea), Marcelo Brozovic (Inter Milan), Mario Pasalic (Atalanta), Nikola Vlasic (Torino), Lovro Majer (Stade Rennais), Kristijan Jakic (Eintracht Francfort), Luka Sucic (Salzbourg).

Attaquants : Ivan Perisic (Tottenham Hotspur), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Bruno Petkovic (Dinamo Zagreb), Mislav Orsic (Dinamo Zagreb), Ante Budimir (Osasuna), Marko Livaja (Hajduk Split).

Canada

L’équipe canadienne s’est qualifiée pour la Coupe du monde de la FIFA pour la première fois après 1986, qui était leur seule apparition dans l’événement phare. Ils sont l’un des chevaux noirs du groupe qui peuvent bouleverser une grande équipe pour se qualifier pour les huitièmes de finale. Alphonso Davies sera le joueur vedette à surveiller du côté canadien car il a toutes les références pour jouer à la fois comme le arrière et ailier. Il a joué dans des situations critiques à plusieurs reprises pour le Bayern Munich en Bundesliga et en UEFA Champions League.

John Herdman a ensuite été nommé entraîneur des équipes masculines du Canada en 2018, avec pour mission de qualifier l’équipe pour la Coupe du monde pour la première fois depuis leur seule apparition à la finale de 1986 et il l’a fait, mais il a maintenant une tâche plus importante dans devant ses yeux.

Gardiens : James Pantemis, Milan Borjan, Dayne St Clair

Défenseurs : Samuel Adekugbe, Joel Waterman, Alistair Johnston, Richie Laryea, Kamal Miller, Steven Vitoria, Derek Cornelius

Milieux de terrain : Liam Fraser, Ismael Kone, Mark-Anthony Kaye, David Wotherspoon, Jonathan Osorio, Atiba Hutchinson, Stephen Eustaquio, Samuel Piette

Attaquants : Tajon Buchanan, Liam Millar, Lucas Cavallini, Ike Ugbo, Junior Hoilett, Jonathan David, Cyle Larin, Alphonso Davies

Maroc

Les Lions de l’Atlas sont coincés dans un groupe délicat en Coupe du Monde de la FIFA. L’équipe classée au 22e rang de la FIFA a battu la République démocratique du Congo lors d’un barrage. Walid Regragui n’a pas eu beaucoup de temps pour se préparer pour le méga événement au Qatar puisqu’il a remplacé le Bosniaque Vahid Halilhodzic en tant que manager le dernier jour d’août de cette année. Les rapports suggèrent que la confrontation entre l’ailier de Chelsea Hakim Ziyech et Halilhodzic a conduit au changement d’entraîneurs.

Ils ont deux puissances de feu à Ziyech et Achraf Hakimi qui peuvent éclairer le Qatar avec leurs compétences et leur rythme. Leur objectif principal sera de surprendre la Belgique ou la Croatie en phase de groupes.

Gardiens : Yassine Bounou (Séville), Munir El Kajoui (Al Wehda), Ahmed Reda Tagnaouti (Wydad Casablanca).

Défenseurs : Nayef Aguerd (West Ham United), Yahia Attiat Allah (Wydad Casablanca), Badr Benoun (Qatar SC), Achraf Dari (Stade Brest), Jawad El Yamiq (Real Valladolid), Achraf Hakimi (Paris St Germain), Noussair Mazraoui (Bayern Munich), Romain Saiss (Besiktas).

Milieux de terrain : Sofyan Amrabat (Fiorentina), Selim Amallah (Standard Liège), Bilal El Khannouss (Racing Genk), Yahya Jabrane (Wydad Casablanca), Azzedine Ounahi (Angers), Abdelhamid Sabiri (Sampdoria).

Attaquants : Zakaria Aboukhlal (Toulouse), Soufiane Boufal (Angers), Ilias Chair (Queens Park Rangers), Walid Cheddira (Bari), Youssef En-Nesyri (Séville), Abde Ezzalzouli (Osasuna), Abderrazak Hamdallah (Al Ittihad), Amine Harit (Olympique de Marseille), Hakim Ziyech (Chelsea).

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici