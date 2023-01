La Belgique joue un match nul 2-2 contre l’Allemagne

La Belgique, championne en titre, a trouvé l’égalisation à six minutes de la fin du match pour disputer un match nul 2-2 palpitant contre l’Allemagne et se maintenir dans la course pour une qualification directe en quart de finale de la Coupe du monde masculine de la FIH ici mardi.

Cédric Charlier a donné l’avantage à la Belgique à la 9e minute avec un panier du terrain mais l’Allemagne est revenue en force et a marqué deux buts grâce à Wellen Niklas (22e minute) et Tom Grambusch (52e, coup de pénalité).

Open d’Inde : PV Sindhu s’effondre au premier tour après une défaite choquante

Victor Wegnez a marqué un panier à la 54e minute pour sauver la Belgique de la défaite dans le match de la poule B.

La Belgique et l’Allemagne sont à quatre points en deux matches et le vainqueur du groupe sera déterminé lors de leurs derniers matches respectifs le 20 janvier au stade Birsa Munda de Rourkela.

La Belgique affronte le Japon tandis que l’Allemagne affronte la Corée du Sud. La Belgique est actuellement en tête du groupe sur la base d’une meilleure différence de buts de plus cinq contre plus trois de l’Allemagne.

La Corée du Sud est revenue d’un but pour battre le Japon 2-1 lors d’un précédent match de la poule A.

Open d’Australie 2023: Novak Djokovic fait un retour époustouflant dans la Rod Laver Arena avec une victoire dominante

Lee Jung-jun a marqué deux buts sur le terrain (8e et 23e minutes) après que Ken Nagayoshi ait donné l’avantage à la Corée du Sud dès la première minute grâce à un corner de pénalité.

La Corée du Sud occupe la troisième place avec trois points. Ils avaient perdu contre la Belgique 0-5 lors de leur premier match. Le Japon avait également perdu son premier match contre l’Allemagne 0-3.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)