La Belgique gagne 1-0 contre le Canada

Thibaut Courtois a sauvé un penalty tôt et Michy Batshuayi a marqué le seul but pour donner à la Belgique une victoire 1-0 sur le Canada lors de la Coupe du monde mercredi, gâchant le retour de l’équipe nord-américaine au tournoi après 36 ans.

Les Canadiens n’ont pas encore amassé un point ou même marqué un but en quatre matchs de la Coupe du monde, ce qui comprend les trois matchs depuis leurs débuts en 1986.

Pourtant, ils ont parfois dominé la Belgique, deuxième au classement, au stade Ahmad Bin Ali, Alphonso Davies, la star de l’équipe canadienne, gâchant la meilleure chance lorsque son penalty a été bloqué par Courtois.

Avec Eden Hazard inefficace et les passes de Kevin De Bruyne inhabituellement maladroites, la Belgique s’est souvent appuyée sur le long ballon de l’arrière et cette tactique a conduit au but à la 44e minute. L’arrière central Toby Alderweireld a divisé la défense avec sa passe et Batshuayi a traversé pour guider une finition du pied gauche dans le coin le plus éloigné.

Batshuayi ne jouait que parce que l’attaquant de premier choix Romelu Lukaku était blessé et pourrait potentiellement manquer toute la phase de groupes.

Le Canada a réussi 21 tirs comparativement aux neuf de la Belgique, dont l’équipe bien établie et remplie de vétérans était loin d’être convaincante.

Il y avait six joueurs dans la trentaine dans la formation de départ, quatre d’entre eux ayant accumulé plus de 100 apparitions internationales. Courtois et De Bruyne pourraient atteindre trois chiffres lors de cette Coupe du monde, dans ce qui ressemble au dernier hourra pour ce groupe de joueurs souvent qualifié de “génération dorée”.

L’absence de Lukaku, un buteur prolifique et une grande présence à l’avant, est un coup dur pour l’entraîneur Roberto Martinez, Batshuayi ne parvenant pas à impressionner en dehors de son but bien pris.

En effet, tous les meilleurs mouvements sont venus d’une équipe mobile et offensive du Canada devant leurs fans bruyants agitant la feuille d’érable.

Davies s’est démarqué avec ses courses de conduite de l’arrière gauche tandis que le capitaine Atiba Hutchinson, à l’âge de 39 ans, est devenu le joueur de champ le plus âgé à commencer un match de Coupe du monde.

Ils ont réussi 14 tirs rien qu’en première mi-temps, le plus par une équipe à la Coupe du monde sans marquer en 16 ans.

