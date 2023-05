La Belgique et l’Iran procèdent à un échange de prisonniers à Oman, libérant un travailleur humanitaire et un diplomate condamnés pour un complot à la bombe

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

La Belgique et l’Iran ont échangé des prisonniers vendredi dans une décision controversée qui a vu un diplomate iranien reconnu coupable d’avoir tenté de bombarder des exilés en France paré de fleurs à son retour à Téhéran tandis qu’un travailleur humanitaire retournait à Bruxelles.

Le Premier ministre belge Alexander De Croo a déclaré dans un communiqué que le travailleur humanitaire, Olivier Vandecasteele, avait été libéré et a déclaré que pour lui, « le choix était toujours clair : la vie d’Olivier était toujours la plus importante ».

Il a déclaré que Vandecasteele avait été injustement détenu en Iran pendant 455 jours et a ajouté qu’« en Belgique, nous n’abandonnons personne. Pas moins quelqu’un d’innocent.

La télévision d’État iranienne a montré plus tard que le diplomate, Assadollah Assadi, était accueilli à l’aéroport par le chef de la justice iranienne et le secrétaire du conseil des droits de l’homme, Kazem Gharibabadi. La télévision a montré Assadi assis à côté de Gharibabadi, portant une couronne de fleurs autour du cou et tenant un bouquet de fleurs.

L’échange a eu lieu à Oman, longtemps interlocuteur de l’Occident avec l’Iran. Son ministère des Affaires étrangères a déclaré et ajouté que « le sultanat d’Oman a apprécié le haut esprit positif qui a prévalu dans les pourparlers à Mascate entre les parties iranienne et belge, et leur souci de régler cette question humanitaire ». Mascate est la capitale d’Oman.

En janvier, l’Iran a condamné Vandecasteele à une longue peine de prison et à 74 coups de fouet après l’avoir reconnu coupable d’espionnage lors d’un procès à huis clos. Il a également été condamné à une amende de 1 million de dollars. Vandecasteele a été arrêté en Iran en février 2022 alors qu’il emballait ses affaires, après avoir travaillé avec le Conseil norvégien pour les réfugiés et Relief International en République islamique de 2015 à 2021, selon Amnesty International.

Sa famille et le gouvernement belge ont fermement nié les affirmations de l’Iran, faites sans fournir de preuves, selon lesquelles il était un espion.

En 2021, la Belgique a reconnu Assadi coupable d’avoir orchestré un attentat à la bombe déjoué contre un groupe d’opposition iranien exilé en France et l’a condamné à 20 ans de prison. Les procureurs ont lié Assadi à un couple, arrêté par la police belge et retrouvé avec 550 grammes (1,21 livre) d’explosifs TATP et un détonateur en 2018. Ils avaient tenté de cibler une réunion à Villepinte, en France, des Moudjahidine-e-Khalq , un groupe d’opposition iranien en exil connu sous le nom de MEK.

Parmi les dizaines d’invités de marque au rassemblement de Villepinte ce jour-là figuraient l’avocat du président Donald Trump, Rudy Giuliani ; Newt Gingrich, ancien président conservateur de la Chambre des représentants des États-Unis ; et l’ancienne candidate à la présidentielle colombienne Ingrid Betancourt.

Assadi a été arrêté un jour plus tard en Allemagne et transféré en Belgique. Les services de renseignement belges l’ont identifié comme un officier du ministère iranien du renseignement et de la sécurité qui opérait sous couverture à l’ambassade d’Iran en Autriche. L’Iran a nié l’implication d’Assadi.

L’Iran a commis des enlèvements et d’autres complots contre des dissidents à l’étranger dans le passé. Cependant, le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amirabdollahian a qualifié Assadi de « diplomate innocent » dans un tweet après sa libération vendredi. La télévision d’État iranienne a qualifié l’affaire contre lui de « fausses accusations ».

Dans un communiqué, le MEK a condamné la libération d’Assadi, la qualifiant de « rançon honteuse au terrorisme et à la prise d’otages ».

« Cela encouragera le fascisme religieux au pouvoir en Iran à poursuivre ses crimes en Iran par la répression et le terrorisme régional et international », a déclaré le groupe.

L’Iran a détenu un certain nombre d’étrangers et de doubles nationaux au fil des ans, les accusant d’espionnage ou d’autres infractions à la sécurité de l’État et les condamnant à l’issue de procès secrets au cours desquels des groupes de défense des droits affirment qu’ils ont été privés d’une procédure régulière.

Les critiques ont accusé à plusieurs reprises l’Iran d’utiliser ces prisonniers comme monnaie d’échange avec l’Occident.

L’Iran, confronté à des sanctions occidentales pour son programme nucléaire qui progresse rapidement, a fait face à des protestations ces derniers mois et à des tensions économiques. Le sultan d’Oman Haitham bin Tariq devait déjà se rendre à Téhéran ce week-end avant l’échange de prisonniers annoncé.

___

L’écrivain de l’Associated Press Samuel Petrequin à Bruxelles a contribué à ce rapport.

___

