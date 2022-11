La Belgique et les Pays-Bas accueilleront conjointement les Coupes du monde de hockey féminin et masculin en 2026

Réuni virtuellement à la veille du début du 48e Congrès de la FIH, le Comité exécutif de la Fédération Internationale de Hockey (FIH) a choisi jeudi la Belgique et les Pays-Bas pour accueillir conjointement les Coupes du monde de hockey féminin et masculin de la FIH 2026 simultanément.

L’événement combiné aura lieu en juillet ou août 2026 à Amsterdam / Amstelveen, aux Pays-Bas et à Wavre, en Belgique, avec des équipes féminines et masculines jouant dans les deux sites, a informé la FIH dans un communiqué jeudi.

Le format proposé pour le calendrier des matchs – avec une équipe locale, la Belgique ou les Pays-Bas, jouant chaque jour pour s’assurer de remplir les sites tous les jours, semble avoir influencé la décision de l’EB.

Commentant cette décision, le PDG de la FIH, Thierry Weil, a déclaré : « Au nom de la FIH, je tiens à remercier de tout cœur toutes les associations nationales qui ont soumis une candidature. Nous avons reçu d’excellentes propositions et c’était donc une tâche particulièrement difficile de décider. Nous sommes impatients de travailler avec les associations nationales des champions du monde et olympiques féminins et masculins actuels, respectivement les Pays-Bas et la Belgique, qui organiseront sans aucun doute des Coupes du monde exceptionnelles !

Le CE a également approuvé le budget pour 2023. Le résultat financier attendu de la FIH est un bénéfice opérationnel de 1 million de CHF (dont 150 000 bénéfices de la FIH Hockey Pro League) grâce, dans une large mesure, à la prochaine Coupe du monde de hockey masculin de la FIH en Inde.

La CE, présidée par le président de la Fédération africaine de hockey (AfHF) Seif Ahmed, a également confirmé que les vainqueurs de la FIH Hockey Pro League lors de la saison 5 (2023/2024) et de la saison 6 (2024/2025) se qualifieront directement pour la compétition 2026. Coupes du monde masculines et féminines de la FIH. Si le vainqueur de la saison 6 est déjà qualifié en saison 5, le deuxième de la saison 6 se verra offrir la place de qualification directe.

Le 48e Congrès de la FIH se déroulera virtuellement les 4 et 5 novembre.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives ici